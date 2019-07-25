Умер президент Туниса

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О смерти президента сообщила пресс-служба его администрации.

Эс-Себси скончался в военном госпитале. 24 июля его госпитализировали второй раз за месяц из-за тяжелой болезни.

Беджи Каид Эс-Себси начал политическую карьеру еще в 50-х годах прошлого века.

На следующий день после обретения Тунисом независимости в 1956 году Эс-Себси стал советником премьер-министра Королевства Тунис Хабиба Бургибы.

Впоследствии он был министром внутренних дел, министром обороны, министром иностранных дел, послом во Франции и Германии, министром иностранных дел, спикером парламента, депутатом, премьер-министром.

В 2014 году Эс-Себси стал первым свободно избранным президентом Туниса. Он должен был покинуть офис в конце этого года.