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Умер президент Туниса

Беджи Каид Эс-Себси скончался в госпитале из-за болезни.

Фото: EPA/UPG
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в четверг, 25 июля, в возрасте 92 лет.

О смерти президента сообщила пресс-служба его администрации.

Эс-Себси скончался в военном госпитале. 24 июля его госпитализировали второй раз за месяц из-за тяжелой болезни.

Беджи Каид Эс-Себси начал политическую карьеру еще в 50-х годах прошлого века.

На следующий день после обретения Тунисом независимости в 1956 году Эс-Себси стал советником премьер-министра Королевства Тунис Хабиба Бургибы.

Впоследствии он был министром внутренних дел, министром обороны, министром иностранных дел, послом во Франции и Германии, министром иностранных дел, спикером парламента, депутатом, премьер-министром.

В 2014 году Эс-Себси стал первым свободно избранным президентом Туниса. Он должен был покинуть офис в конце этого года.

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