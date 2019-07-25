В Одессе задержали экс-главу местной полиции Головина

В уголовном производстве также фигурирует один из его замов.

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции и прокуроры САП задержали экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на свои источники.

На сайте полиции подтверждается задержание полицейского начальника, но его имя не указано. Сообщается, что ему инкриминируют хищение в особо крупном размере.

В то же время "Слидство" утверждает, что Головин и его заместитель Константин Гейко проходят по делу, которое касается контрабанды сигарет. Вероятно, они помогали легализовать сигареты, которые незаконно доставляли в Одессу по морю.

Полицейским якобы инкриминируют не только присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст.191 УК), но и злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 УК) и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст.209 УК).

По информации "Слидства", Гейко в розыске, а по другим данным, он тоже задержан.

Также задержан еще один подозреваемый - бизнесмен Чудаков, который мог быть вовлечен в схему с контрабандой сигарет.

Напомним, что Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области.

Фото: Алексей Степанов/368.media

В апреле на его место назначили Олега Беха из харьковского облуправления.