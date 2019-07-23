В Одессе полиция задержала двух парней, устроивших стрельбу в кафе

В Одессе посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний парень пришел с другом. Персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. На просьбу оплатить долг или покинуть заведение посетители отреагировали агрессивно и начали конфликтовать.

На улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух подозреваемых. Стрелявшему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". В данное время он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Второго подозреваемого привлекли к ответственности по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Мелкое хулиганство".