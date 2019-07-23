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Полиция открыла дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в Киевской области

О правонарушении сообщил наблюдатель от общественной организации "Опора".

Полиция открыла дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в Киевской области
Фото: npu.gov.ua

Полицейские открыли уголовное дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в селе Гута в Киевской области. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции. 

О нарушении избирательного законодательства членами одной из участковых избирательных комиссий, сообщил официальный наблюдатель от Всеукраинской общественной организации «Опора». 

Члены УИК, заполняли протоколы о подсчете голосов сидя в машине возле окружной комиссии в Мироновке. Более того, специальные пакеты для протоколов не были использованы и лежали в авто, где сидела комиссия. Как следствие, окружная избирательная комиссия приняла решение о повторном подсчете голосов.

На место происшествия выехали сотрудники Мироновского отделения полиции и открыли уголовное производство в связи нарушением Закона Украины о выборах  по ч.3 ст. 158 «Фальсификация избирательных документов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет. 

Напомним, 22 июля полиция задержала троих мужчин, которые распылили газ на избирательном участке в Хортицком районе Запорожской области. Из аэрозольного баллончика неизвестные распылили вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей, всех присутствующих вывели на улицу.

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