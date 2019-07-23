ЦИК обработал 92,97% протоколов: у "Слуги народа" уже 43%

Президентская партия "Слуга народа" получила более 43,12% (5,7 млн) голосов избирателей на досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 92,97% электронных протоколов.

Оппозиционную платформу "За жизнь" во главе с Виктором Медведчуком поддержали 13,05% (1,7 млн) избирателей.

На третьем месте - ВО "Батькивщина" (8,19%), на четвертом - партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,14%). Замыкает список партий, преодолевших проходной барьер, партия "Голос", набравшая 5,86% голосов.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Партия Шария" - 2,24%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,05%, другие - менее 1%.

Явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84% избирателей.