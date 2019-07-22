Третий представитель клана Урбанских стал депутатом Рады

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский выиграл выборы в Верховную Раду по округу №143 с центром в Измаиле.

За него проголосовали 56,95% избирателей (33 тысячи человек), говорится на сайте ЦИК.

Представителя "Слуги народа" Виктора Куртева поддержали вдвое меньше - только 28,27% избирателей (16,4 тысячи человек). Третье место - у представительницы "Батькивщины" Аллы Стояновой, она набрала 6,56% голосов (3,8 тысячи).

Анатолий Урбанский стал уже третьим представителем семейства Урбанских, который получил депутатский мандат. В 2014-2019 годах депутатом от округа №143 был его младший брат Александр Урбанский, а в 2006-2007 году в Верховной Раде заседал их отец Игорь Урбанский.