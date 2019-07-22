Послы G7 сочли выборы конкурентными

Основные права и свободы были соблюдены.

Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

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Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении.

Дипломаты поздравляют ЦИК с проведенной работой, а также ожидают рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека и призывают к рассмотрению пути их внедрения.

Напомним, вчера в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. В общегосударственном округе выиграла партия "Слуга народа", набрав около 44% голосов. Подсчет голосов в одномандатных округах продолжается.

Ранее ОБСЕ признала украинские выборы свободными и конкурентными.