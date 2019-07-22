Послы G7 сочли выборы конкурентными

Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.
Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.
Послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - говорится в сообщении.
Дипломаты поздравляют ЦИК с проведенной работой, а также ожидают рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека и призывают к рассмотрению пути их внедрения.
Напомним, вчера в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. В общегосударственном округе выиграла партия "Слуга народа", набрав около 44% голосов. Подсчет голосов в одномандатных округах продолжается.
Ранее ОБСЕ признала украинские выборы свободными и конкурентными.