Добкины не прошли в Раду

Старший брат баллотировался по списку ОБ, младший проиграл округ "Слуге народа".

Братья Михаил и Дмитрий Добкины не проходят в новый созыв Верховной Рады.

Михаил Добкин баллотировался в Верховную Раду под 15-м номером в списке партии "Оппозиционный блок". Она набирает около 3% голосов по многомандатному округу при 5%-ном проходном барьере.

Дмитрий Добкин баллотировался по округу №178 с центром в Балаклее и набрал чуть больше 16% голосов избирателей (10,5 тысячи). Победу на этом округе одержал глава Балаклейского райсовета, представитель "Слуги народа" Александр Литвинов, у него 31,5% голосов (20,2 тысячи).

Напомним, что Дмитрий Добкин был депутатом 7-8 созывов, Михаил Добкин - 4 и 8 созывов.