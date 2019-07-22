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Добкины не прошли в Раду

Старший брат баллотировался по списку ОБ, младший проиграл округ "Слуге народа".

Добкины не прошли в Раду
Дмитрий и Михаил Добкины
Фото: Цензор

Братья Михаил и Дмитрий Добкины не проходят в новый созыв Верховной Рады.

Михаил Добкин баллотировался в Верховную Раду под 15-м номером в списке партии "Оппозиционный блок". Она набирает около 3% голосов по многомандатному округу при 5%-ном проходном барьере.

Дмитрий Добкин баллотировался по округу №178 с центром в Балаклее и набрал чуть больше 16% голосов избирателей (10,5 тысячи). Победу на этом округе одержал глава Балаклейского райсовета, представитель "Слуги народа" Александр Литвинов, у него 31,5% голосов (20,2 тысячи).

Напомним, что Дмитрий Добкин был депутатом 7-8 созывов, Михаил Добкин - 4 и 8 созывов.

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