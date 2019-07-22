ГПУ вызвала Портнова на допрос по делу Евромайдана

Генеральная прокуратура во второй раз вызвала на допрос бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом сказано в повестке, опубликованной на сайте ГПУ.

"Гражданин Портнов Андрей Владимирович ... Вам необходимо явиться 29 июля 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины ... для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42013110000001029", - сказано в повестке.

Напомним, Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года, после пятилетнего пребывания за границей. 22 мая он уже пришел на допрос в ГПУ, где, по его собственным словам, "провел 3,5 замечательных часа".

В марте Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по незаконному обогащению Портнова.

20 февраля Печерский райсуд Киева установил для ГПУ срок один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении экс-замглавы АП. В частности, речь идет о производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения. В марте прошлого года СБУ заявила, что начала производства против Портнова по статье "государственная измена".