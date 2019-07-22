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Зеленский приказал утвердить трехлетнюю программу развития Карпат

Президент собрался стимулировать экономическое и туристическое развитие гор.

Карпаты зимой
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Карпаты зимой

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 июля, подписал указ №543/2019 "О развитии региона украинских Карпат".

Документ состоит из двух пунктов:

  • первый обязывает Кабинет министров в двухмесячный срок принять государственную программу развития региона Украинских Карпат на 2020-2022 года с учетом принятой в апреле концепции развития горных территорий на 2019-2027 год;
  • второй пункт касается необходимость прописать расходы, необходимые для реализации этой программы, в бюджете на 2020-й и последующие годы.

Горные территории Карпатского региона находятся на территории четырех областей: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой. Это примерно 60 тыс. кв. км, где находятся 715 горных населенных пунктов и проживает почти 978 тыс. жителей.

Напомним, в конце прошлой неделе Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал этот документ "цирком на государственном уровне".

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