Як-то кажуть, місце зустрічі змінити не можна. Штаб партії “Слуга народу” , як і Володимира Зеленського , провів вечір виборів у нічному клубі конгресно-виставкового центру “Парковий” - відомого за вертолітним майданчиком Януковича. Як і раніше, гламурно, гучно, п'янко - DJ крутить танцювальну музику, бармен наповнює келихи червоним і білим вином. Цього разу інакші масштаб і пафосність - менше журналістів, менше зірок “Кварталу”, менше політиків. Однак саме цього вечора починається нова епоха в українській політиці. Епоха монополії “Слуги”.

Фото: Диана Буцко

Штаб партії розділений на кілька частин. Перша - зі сценою для спікерів і залом для журналістів. Тут упродовж дня тривають різноманітні експертні панелі. Без п'яти хвилин народні депутати й депутатки без ентузіазму вчергове розповідають про державу у смартфоні та боротьбу з корупцію. Журналісти ж блукають у пошуках топ-спікерів, облич партії - тих, хто справді щось вирішує або принаймні має відповіді на головні питання порядку денного - якою буде коаліція та хто очолить уряд.

Новація у цій першій частині залу - імітація боксерського рингу, на якому Зедепутат перемагає кандидата від старої влади. “Ринг” постійно зайнятий журналістами, які звідси виходять у свої ефіри.

Фото: Макс Левин

Друга частина клубу для розваг і релаксу: для першого є настільний теніс, для другого - м'які дивани, страви і напої. І найцікавіша - закрита частина, де очікувала екзит-полів “зелена” команда і, як виявилося пізніше, Володимир Зеленський. На президентських виборах у коридорі між другою і третьою частинами клубу журналістам вдавалося спіймати президента і задавати питання, а також слідкувати за тим, хто приїжджав вітати Зеленського. Мабуть, це не дуже подобалося Зекоманді, бо цього разу охорона перегородила коридор, максимально відділивши його від зони для журналістів. Так що “спіймати” лідерів партії чи тим більше президента стало складніше.

Фото: Макс Левин

Протягом дня на прямий зв'язок з Києвом входять мажоритарники з регіонів зі скаргами на порушення і/чи переможними результати.

Як у вас справи, спекотно? - питає глава штабу Олександр Корнієнко Дмитра з Запоріжжя.

Спекотно, але це стосується погоди, а не виборів, бо явка низька, - скаржиться представник Зекоманди.

У партії розуміють, що літня спека явно не надихнула виборців прийти на дільниці - чимало українців насолоджуються морським бризом, а не галочками у бюлетенях. Та явка для партії-не головне на фоні такого результату.

Фото: Макс Левин

“У жовтні у нас рейтинг був би менший”, - визнає Корнієнко у розмові з LB.ua.

До визначального часу - восьмої години вечора, коли оголошують результати екзит-полів, журналісти мляво пересуваються штабом у пошуках спікерів. Майбутніх депутатів небагато, та й не всіх легко впізнати - більшість до виборів не була відомою широкому загалу. Для легшої ідентифікації ноунеймів усі кандидати мають бейджі з іменем й фото.

Фото: Макс Левин

Коли у штабі з'являється гендиректор “1+1” й дев'ятий номер у списку партії Олександр Ткаченко, журналісти намагаються розпитати його про плани Київ та амбіції на крісло Віталія Кличка. “Буде хліб, буде і пісня. Дуже важко обговорювати чутки. Я ніколи не спростував і не підтверджував чутки. Не хочу грати у гру, яку намагаються мені нав'язати”, - не піддається Ткаченко на натиск журналістів.

Більш балакучий керівник передвиборчого штабу й сьомий номер у списку Олександр Корнієнко. Він розповідає, що партія розраховує створити монобільшість за рахунок мажоритарників - як власних, так і тих, хто приєднається до “СН”. Якщо політсила не візьме 226 крісел, то пропонуватиме коаліцію “Голосу”, а от до чого точно не готова - віддати посаду віце-спікера парламенту та голови Комітету зі свободи слова ОП “За життя”. За традицією, яку втім уже порушували, ці крісла має отримати опозиція. Втім, в опозиції до “Слуг”, крім ОПЗЖ, буде також "ЄС" Петра Порошенка.

Фото: Макс Левин

“Це не формалізовано. Можливо, ми не будемо опозицію вводити у президію Ради. Для цього працюємо над законом “Про опозицію”, - розповідає про плани "Слуги" Корнієнко.

Розмова LB.ua з головою передвиборчого штабу очікувано переходить до питання про компетентність тамадів та весільних фотографів, які є кандидатами від партії.

Фото: Макс Левин

“Яке питання до тамадів? - відверто дивується Корнієнко. - У мене є чітке бачення, чому журналістська фейсбучна тусовка так це сприймає. Будь-яка контреліта наступає на всю еліту. Ми наступаємо на журналістську й інтелігентську еліту, і всі відчувають, що можуть з'явитися нові блогери. Це виклик для вас змінюватися, шукати новий формат”.

На питанні, чи чекати президента, глава штабу робить паузу. “Подивимося. Ми ж не БПП, щоб тут нас залом ганяв старший”, - каже Корнієнко.

Фото: Макс Левин

Може й не БПП, а президент таки з'являється геть перед оголошенням екзит-полів - за кілька хвилин до восьмої. З ним найближче оточення - глава Офісу президента Андрій Богдан та Сергій Шефір. Вони піднімаються на сцену, на екранах уже показує улюблений президентський канал “1+1”. Увесь зал разом рахує секунди до оголошення результатів - “Три, два, один”. Коротка пауза - і перші офіційні дані екзит-полів про списки. Опитування “ТСН” дає “Слузі” 44,4%. Штаб вибухає оплесками й криками. Першим бере слово президент.

“73% було б краще, але ми вдячні народові України за підтримку. Це не просто велика довіра - це велика відповідальність. Ми не підведемо українців. Головні пріоритети для нас, як і для кожного українця, припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні, - каже Володимир Зеленський і одразу натякає на ще одні вибори. - Щодо місцевих виборів: не розслабляйтесь”.

Фото: EPA/UPG

Зеленський ще раз повторює - змінить генерального прокурора. Серед планів - об'єднати три міністерства - культури, інформаційної політики та молоді і спорту.

Та найбільше цікавить журналістів - конфігурація майбутньої коаліції.

“Ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука. Питання з приводу прем'єра Вакарчука - це питання до нього, тому що це велика відповідальність", - натякає президент на те, що не бачить лідера “Голосу” очільником урядом. Цю посаду має зайняти професійний економіст без політичного досвіду, який користується авторитетом на Заході, вважає Зеленський. Тобто кандидатура Юлії Тимошенко теж підходить.

На посаду голови Кабміну у штабі називають кількох кандидатур. Але серед них точно немає Вакарчука.

Фото: EPA/UPG

“А ви бачите прем'єром людину, яка не знає скільки коштує в країні газ?”, - риторично відповідає на питання LB.ua один з впливових членів партії, натякаючи на невдалий ефір Вакарчука з Тимошенко, де співак не зміг відповісти на це питання.

Уряд можуть очолити - представник України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, голова НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, кажуть штабі. Поки у розмовах з журналістами представники партії щодо жодного з них не виказують впевненості. Корнієнко розповідає, що є кілька кандидатур. А президент на питання журналістів про Коболєва відповідає: “Зарано про це говорити, але я спілкуюся по інших прізвищах”.

Фото: Макс Левин

Чому радіють у штабі, так це результатам на мажоритарних округах. У центрі екзит-поли показують приголомшливі числа. Журналіст Олександр Дубінський впевнено перемагає Ігоря Кононенка (48% проти 8%). Олександр Ткаченко, який курував столичну команду, оголошує перемогу на всіх 13 київських округах. “Слуги народу” також взяли округи у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. За даними екзит-полів на 22-гу вечора, партія перемогла на 25 округах, проте керівництво “Слуги” упевнено каже про сотню мажоритарників у парламенті і до останнього не втрачає надії на монокоаліцію, у тому числі за рахунок кандидатів-самовисуванців.

Фото: Диана Буцко

Щодо Сходу ситуація для “зелених” кандидатів сумніша. “Це проблемні округи”, - визнає лідер партії Дмитро Разумков. За попередніми даними, “слуги” програють на Донбасі одіозним “регіоналам” з ОПЗЖ та ОБ.

Уранці стає зрозуміло: партія Зеленського, ймовірно, сформує більшість самостійно (попередньо має 247 депутатів), а якщо й залучить “Голос” Вакарчука, то виключно для того, щоб розділити репутаційні ризики. Проте всі ключові посади в парламенті та уряді дістануться саме “слугам”. Країна вступає у нову епоху, в якій поки що не буде місця політичній конкуренції.

Фото: Макс Левин

Переможний парад монополії розпочнеться вже 23 чи 24 серпня, коли “Слуга” хоче відкрити перше засідання Верховної ради, приурочивши його до Дня незалежності. “Було би непогано”, - каже про це Олександр Корнієнко.