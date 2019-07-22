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"Слуга народа" набирает 42% после обработки 35% протоколов

В Раде будут представлены пять партий.

"Слуга народа" набирает 42% после обработки 35% протоколов
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия обработала 35,51% электронных протоколов на выборах Верховной Рады.

Лидирует "Слуга народа" с 42,19%, за ним идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,75%.

"Европейская солидарность" набирает 8,71% голосов, "Батькивщина" - 8,15%, "Голос" - 6,39%.

Меньше проходного барьера, но больше 2%, дающих право на государственное финансирование, набирают Радикальная партия (3,94%), "Сила и честь" (3,73%), "Оппозиционный блок" (3,23%), "Свобода" (2,33%), "Партия Шария" (2,25%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,18%).

Напомним, что все экзит-поллы зафиксировали убедительную победу президентской партии "Слуга народа" на выборах Верховной Рады. Она получает 42-44% голосов.

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