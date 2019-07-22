Явка на выборах не дотянула до 50%

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, составила 49,84%.

Об этом свидетельствуют окончательные данные Центральной избирательной комиссии.

Самая высокая явка зарегистрирована в Черниговской (54,8%), Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,0%) областях, самая низкая - на Закарпатье (41,16%), Буковине (42,06%) и в Херсонской области (43,93%).

По состоянию на 20:00 активность избирателей составила 50,35%.

Явка на 16:00 составила 36,57%

Явка на 12:00 составила 19,21%.

Как сообщалось,явка избирателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады Украины в Австралии составила 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%.

Напомним, что в 2014 году на выборы Верховной Рады пришли 52,4% избирателей, в 2012-м - почти 58%.