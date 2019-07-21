МВД не зафиксировало системных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел не зафиксировало системных нарушений на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

"Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Полиция, гвардейцы, спасатели и пограничники на 100% справились с возложенными на них обязанностями и обеспечили избирательный процесс", - заявил во время брифинга первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, в воскресенье не пострадал ни один избиратель.

"Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов", - отметил Яровой.

В усиленном режиме полиция продолжит работу ночью.

Ранее сообщалось, что 21 июля полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов.