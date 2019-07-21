Порошенко назвал "Голос" своим главным партнером в Раде

Партия "Европейская солидарность" считает партию "Голос" своим главным партнером в Верховной Раде.
Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.
Он заявил, что его партия готова как к ситуативному, так и постоянному партнерству в Раде с партиями, поддерживающими евроатлантическую интеграцию Украины.
"Главным партнером мы считаем иделогически близкую нам партию "Голос", - заявил Порошенко.
Он сказал, что в парламенте его партия будет продолжать политику по поддержке армии, украинского языка и евроинтеграции.
Порошенко напомнил, что его партия идет в Верховную Раду "точно не за должностями".
Напомним, по данным экзит-поллов, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
При этом "Слуга народа" и "Голос" готовы к переговорам о коалиции.