Порошенко назвал "Голос" своим главным партнером в Раде

Партия "Европейская солидарность" считает партию "Голос" своим главным партнером в Верховной Раде.

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Он заявил, что его партия готова как к ситуативному, так и постоянному партнерству в Раде с партиями, поддерживающими евроатлантическую интеграцию Украины.

"Главным партнером мы считаем иделогически близкую нам партию "Голос", - заявил Порошенко.

Он сказал, что в парламенте его партия будет продолжать политику по поддержке армии, украинского языка и евроинтеграции.

Порошенко напомнил, что его партия идет в Верховную Раду "точно не за должностями".

Напомним, по данным экзит-поллов, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

При этом "Слуга народа" и "Голос" готовы к переговорам о коалиции.