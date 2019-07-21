Кандидат от "Голоса" во Львове обошла Богдана Дубневича

В избирательном округе №118 во Львове за кандидата от "Голоса" Галину Васильченко проголосовало больше избирателей, чем за народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты эксит-полла, проведенного львовским социологическим агентством "Фама", сообщает ZAXID.net.

По данным на 19:00, за самовыдвиженца Богдана Дубневича проголосовали 23,6% избирателей 118-го округа, в то время как за Галину Васильченко - 36% проголосовавших.

Другие кандидаты значительно уступают Васильченко и Дубневичу. Так, за футболиста Артема Федецкого, который баллотировался от "Слуги народа" поддержали 11,6% избирателей, кандидат от "Самопомощи" Тарас Кльофа набирает 9,7% голосов, Любомир Мельничук от ВО "Свобода", - 7,55 голосов избирателей.

57-летний Богдан Дубневич считался фаворитом на округе №118, где он победил в 2015.

35-летняя Галина Васильченко возглавляет городскую ячейку Украинской Галицкой партии, которая на внеочередных выборах в Раду объединилась с партией Вакарчука.В 2015 Васильченко баллотировалась от УГП в городской и областной советы, но не прошла.