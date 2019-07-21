В округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

Партия "Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева на внеочередных выборах в Раду.

Об этом сказал кандидат в народные депутаты, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко.

"Рад сообщить, что по всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа",- сказал он.

По словам Ткаченко, в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский и Ольга Василевская.

21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. По данным экзит-поллов, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".