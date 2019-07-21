20:05. Экзит-полл ТСН:

Слуга народа - 44,4% ОПЗЖ - 12,5% Европейская солидарность - 8,5% Батькивщина - 7,7% Голос - 6,0%

Экзит-полл "112 Украина":

Слуга народа - 42,7% ОПЗЖ - 12,9% Европейская солидарность - 8,8% Батькивщина - 8,5% Голос - 6,5% Сила и честь - 3,9% Радикальная партия Ляшко - 3,1%

20:00. Национальный экзит-полл, который проводили совместно фонд "Деминициативы", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, показал такие результаты (по состоянию на 18:00):

Слуга народа - 43,9% ОПЗЖ - 11,5% Европейская солидарность - 8,9% Батькивщина - 7,6% Голос - 6,3% Сила и честь - 4,4% Оппозиционный блок - 3,3% Партия Шария - 3,1% Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8% Украинская стратегия Гройсмана - 2,2% Свобода - 2,1% Гражданская позиция - 0,9% Партия зеленых - 0,7% Самопомощь - 0,6% Аграрная партия - 0,5% Рух новых сил Саакашвили - 0,4% Сила людей - 0,3% Сила права - 0,2% Социальная справедливость - 0,2% Независимость - 0,1% Патриот - 0,1% Факел - 0,1%

Были опрошены 10 551 респондент на 300 избирательных участках по методике тайного голосования. Статистическая погрешность - не больше 2,5% для лидеров и 0,5-1% для других партий.

19:58. В штаб "Слуги народа" приехал президент Владимир Зеленский с первым помощником Сергеем Шефиром.

Визит президента не анонсировался.

19:28 Посол Канады Роман Ващук считает выборы Верховной Рады состоявшимися.

"Мы видим, что в целом с выборами справились. Во многом нарушения, которые фиксировались, носили технический характер. В целом, могу сказать, что Украина продемонстрировала зрелый и конструктивный подход на этих выборах".

Фото: Анна Стешенко Роман Ващук

19:20 Давид Арахамия (№4 в списке "Слуги народа) сказал, что его партия рассматривает 3-4 кандидатуры на премьер-министра. Это точно не Юлия Тимошенко и не Игорь Палица, а "что-то типа" Александра Данилюка, Андрея Коболева или Юрия Витренко.

По его словам, это "профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках".

19:03 В Центризбиркоме рассказали о явке за рубежом. В Австралии проголосовали только 3% зарегистрированных избирателей, в Японии - 20,3%, в Южной Корее - более 27%.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках голосование уже завершилось, а последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

18:53 Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проголосовал на выборах Верховной Рады Украины. За кого - не сказал. Накануне он призвал своих сторонников голосовать не за его партию "Рух новых сил", а за президентскую "Слугу народа".

"Я не только не собираюсь прекращать свою борьбу за фундаментальные изменения в Украине, а наоборот буду работать с удвоенной энергией. Главные наши победы, я уверен, впереди!", - считает Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

18:10. "Голос" готов предложить своих людей на любую должность - от премьера (Вакарчук) до министров и директоров госпредприятий.

"У нас есть кандидаты и на премьера, и на министерство, но сначала необходимо коалиционное соглашение, а под эти задачи нужно искать людей, а не наоборот. Мы готовы делегировать Святослава Вакарчука на премьерство, если в этом будет необходимость", - сказала глава партии "Голос", второй номер в ее избирательном списке Юлия Клименко.

17:07 - Голосование завершилось на станции "Академик Вернадский", которая является самым отдаленным избирательным участком Украины. Как сообщает пресс-служба образования и науки, явка там составила 100% - проголосовали 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции. Голосование длилось 30 минут.

Фото: mon.gov.ua

16:56 - Явка по состоянию на 16:00 - 35,05%.

Фото: EPA/UPG

16:42 - Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который проголосовал на одном из округов в Киеве, призывает украинцев, "особенно молодых", прийти и отдать свой голос. Он был замечен на нескольких участках в Голосеевском районе. Сам Вакарчук говорит, что имеет право наблюдать за тем, как проходит голосование.

Фото: EPA/UPG

16:10 - Появились новые данные о явке на избирательных участках. По состоянию на 15:00, она составила 33,8%.

16:04 - Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нехватке бюллетеней на одном из из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО.

«На одном из участков на 1106 избирателей было выдано 1026 бюллетеней», - написала Денисова в Facebook.

16:00 - В полицию поступило 800 заявлений о нарушениях. Открыты 10 уголовных дел, заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Фото: EPA/UPG

15:53 - ЦИК констатирует отсутствие системных нарушений на выборах. Об этом заявил член ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина. Нарушения, которые зафиксированы на данный момент не влияют на ход избирательного процесса.

15:32 - В Одесской области неизвестные "минировали" четыре избирательных участка в Раздельнянском районе, сообщает пресс-служба полиции. Взрывчатые вещества не нашли. Участки возобновили свою работу.

15:05 - В Николаеве полиция задержала на участке мужчину, который пытался проголосовать без штанов.

13:37 - На заграничном избирательном участке в Австралии, расположенном в Канберре, завершилось голосование на Выборах в Верховную Раду. Участие в нем приняли 57 человек - 4% от зарегистрированных избирателей. Об этом говорится в сообщении посольства.

13:26 - На выборах вместе с женой и детьми проголосовал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Фото: EPA/UPG

12:43 - В Коростышеве Житомирской области в автомобиле, припаркованном возле одного из избирательных участков, полиция обнаружила пистолет, биту, нож. Задержаны трое 20-летних парней.

12:40 - Одни из глав участковых комиссий в Киеве находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Полиция составила на него админпротокол.

12:36 - ЦИК дает первые данные о явке. По состоянию на 12:00 поступила информация по 11 округам из 199 - явка составила 15,27%.

В Волынской области на одном округе активность избирателей составила 12,08%, Днепропетровская область 18,85% (2 округа), Донецкая область - 17,64% (3 округа), Житомирская область - 16,15% (1 округ), Луганская область - 26,78% (1 округ), Львовская область - 12,87% (2 округа), Одесская область -13,88% (1 округ).

12:33 - Проголосовал также Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: EPA/UPG

12:30 - На выборах проголосовали политики - Андрей Парубий, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

11:35 - По состоянию на 11:00 работают все избирательные участки, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Только 27 избирательных участков открылись с нарушениями сроков открытия. Слипачук отметила, что причины опоздания в открытии были связаны с ротацией членов и руководства комиссий, неправильным заполнением документов либо проставления штампов на бюллетенях, а также неорганизованностью в работе комиссий. Данные задержки были незначительными.

Фото: EPA/UPG

10:55 - По состоянию на 10:00 не открылись два избирательных участка в Черниговской области (округ 207) - здесь до сих пор происходит передача избирательной документации.

Всего с начала голосования в органы полиции поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией - 67, препятствием осуществлению избирательного права - 15 конфликтом - 7, повреждением имущества - 4, подкупом избирателей - 2.

Фото: EPA/UPG

10:40 - В округе № 102 вместо сейфа использовали ... кастрюлю. Об этом написала Валентина Стеценко в социальных сетях. На фото с участка № 350666 (село Нагорное, Светловодский район) видно, что на кастрюле написано «сейф» и он «опечатан». Впоследствии ситуация разрешилась и в УИК привезли сейф.

Фото: facebook/Валентина Стеценко

10:12 - Для наблюдением за избирательным процессом в Украину прибыли 1050 иностранных наблюдателей и 11 представителей СМИ. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Фото: EPA/UPG

10:10 - В Варшаве перед открытием участка для голосования образовалась небольшая очередь из желающих проголосовать. Фотографию в твиттере опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 21 июля 2019 г.

09:47 - 8 избирательных участков в Украине по состоянию на утро не открылись. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. В Черниговской области не открылись 4 участка. В двух из них передают документы в связи с изменением состава комиссии. Другие участки закрыты по разным причинам - от переизбрания главы участковой комиссии до проблем с бюллетенями.

16 участков открылись с опозданием.

09:31 - В Днепре в подвальном помещении Областной клинической офтальмологической больницы, на первом этаже которой размещен участок для голосования, произошел пожар, сообщает ГосЧС. Пожар ликвидировали, никто не пострадал. На работе избирательного участка это не сказалось.

09:22 - В Киеве открылись все избирательные участки - 1108, сообщили в КГГА. Они работают в штатном режиме. Правопорядок в столице, по данным полиции, обеспечивают 6500 полицейских.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

09:17 - Избирательные участки открылись в Эстонии и Кыргызстане.

09:06 - Гражданская сеть "Опора" заявляет о замене испорченных бюллетеней в 76 округе (Запорожье) и 65-м в Новгород-Волынском Житомирской области, где накануне печать "Выбыл" поставили напротив не того кандидата.

Фото: glavcom.ua

08:43 - По данным ЦИК, за рубежом находятся 102 избирательных участка.

Первый избирательный участок открылся в Австралии в час ночи по киевскому времени. Сейчас избирательные участки работают в Австралии (в Канберре в помещении посольства Украины), Японии (в Токио и Сеуле), Корее и Китае (в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу).

В Австралии, по сообщению посольства, уже даже проголосовали 40 украинцев.

Фото: Посольство України в Австралії

Последними проголосуют украинцы в Сан-Франциско: там участок откроется 22 июля в 6:00 по киевскому времени.

08:33 - В Бахмуте члены 624 УИК подписали незаполненные бланки протоколом в итогами результатов голосования. Об этом заявил директор по коммуникациям Нацполиции Ярослав Тракало в фейсбуке.

По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделение полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами, сообщил он.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Украины - «... фальсификация избирательных документов .., итогов голосования».

Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

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Фото: EPA/UPG

Сегодня, 21 июля, в 08:00 в Украине началось голосование на досрочных выборах депутатов Верховной Рады.

Выборы проходят по смешанной параллельной пропорционально-мажоритарной системе. На участках избиратели получат по 2 бюллетеня для голосования за партию в общегосударственном округе и за кандидата - в одномандатном избирательном округе.

В многомандатном округе в выборах принимает участие 22 партии, а в мажоритарных округах - более 3 тыс. кандидатов, которые баллотируются как от политических сил, так и в порядке самовыдвижения.

Фото: EPA/UPG

По итогам выборов 225 депутатов будут избраны от партий, преодолевших 5%-й избирательный барьер, а 199 - по округам среди тех, кто получил больше всего голосов избирателей в каждом из них.

Результаты выборов как по спискам партий, так и в округах должны быть установлены не позднее 5 августа.