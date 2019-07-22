Ярослав Дубневич победил на выборах в 120-м округе Львовской области

Богдан Дубневич в соседнем округе отстает от кандидатки "Голоса" на 200 голосов.

Действующий народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Ярослав Дубневич победил на выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №120 во Львовской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии после обработки 100% электронных протоколов, Дубневич набрал 43,52% голосов избирателей. На втором месте – кандидат от партии "Голос" Тарас Элейко, набравший 18,6% голосов, за ним следует представитель "Гражданской позиции" Владимир Гирняк, за которого проголосовали 17,86% избирателей округа.

Округ №120 включает Городокский, Мостиский и часть Самборского района Львовской области.

Ярослав Дубневич был народным депутатом от этого округа в предыдущем созыве Верховной Рады.

Брат Ярослава, Богдан Дубневич, по результатам обработки 96% протоколов, проигрывает около 200 голосов кандидатке от "Голоса" Галине Васильченко.