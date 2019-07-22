СБУ зафиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы со стороны России, - СМИ

Служба безопасности Украины зафиксировала одиночные случаи вмешательства России в выборы Верховной Рады. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в СБУ.

"Были одиночные случаи вмешательства", - сказано в сообщении.

Собеседник не конкретизировал, какие это были случаи.

Вместе с тем, на брифинге в понедельник, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов сообщил, что СБУ в целом фиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы, но не уточнил, какие именно и от кого такое вмешательство исходило.

Напомним, явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84%. В общегосударственном избирательном округе большинство голосов получила резидентская партия "Слуга народа" (около 44% голосов), в большинстве одномандатных мажоритарных округов победу также одержали представители этой политсилы. По предварительным данным, "СН" может получить в Раде коло 250 голосов.