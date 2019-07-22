"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
ГлавнаяПолитика

СБУ зафиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы со стороны России, - СМИ

Источник агенства "УН" не сообщил подробностей.

СБУ зафиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы со стороны России, - СМИ
Фото: EPA/UPG

Служба безопасности Украины зафиксировала одиночные случаи вмешательства России в выборы Верховной Рады. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в СБУ.

"Были одиночные случаи вмешательства", - сказано в сообщении.

Собеседник не конкретизировал, какие это были случаи.

Вместе с тем, на брифинге в понедельник, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов сообщил, что СБУ в целом фиксировала отдельные случаи вмешательства в выборы, но не уточнил, какие именно и от кого такое вмешательство исходило.

Напомним, явка избирателей на выборах Рады 21 июля составила 49,84%. В общегосударственном избирательном округе большинство голосов получила резидентская партия "Слуга народа" (около 44% голосов), в большинстве одномандатных мажоритарных округов победу также одержали представители этой политсилы. По предварительным данным, "СН" может получить в Раде коло 250 голосов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также