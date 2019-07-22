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После выборов Юрий Луценко ушел в отпуск

Сроки отпуска не уточняются. 

После выборов Юрий Луценко ушел в отпуск
Фото: Макс Левин

Действующий на данный момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сразу после выборов отправился в отпуск. Об этом сообщила на фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот "наши вориженьки" сгинут, как роса на солнце", – написала она. При этом Сарган не уточнила сроки отпуска, однако отметила, что она тоже уходит в отпуск. 

Напомним, вчера, 21 июля штабе партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что исходя из его предвыборных обещаний, коррупционеров начнут "сажать" после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора. Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

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