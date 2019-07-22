Международные наблюдатели обеспокоены покупкой голосов избирателей на выборах, - отчет

Группа международных наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине выразила свою обеспокоенность покупкой голосов избирателей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Давно распространенная практика скупки голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств", - подчеркивается в отчете миссии международных наблюдателей.

В отчете наблюдатели отметили, что подкуп голосов осуществлялся с помощью благотворительности, раздачи бесплатных продовольственных или медицинских наборов, лотерейных билетов и наград, проведения концертов и выдачи наличных средств.

Миссия международных наблюдателей утверждает, что законодательство Украины не обеспечивает надлежащую прозрачность нынешнего финансирования избирательных кампаний.

"Существующая законодательная база, регулирующая финансирование кампаний не обеспечивает надлежащую прозрачность и подотчетность. По состоянию на сегодня, она позволяет большим донорам неправомерно влиять на политику и волеизъявление избирателей объемом трат на предвыборную кампанию", - сказано в отчете.

При этом наблюдатели отметили, что предусмотренные санкции нельзя назвать ни пропорциональными причиненному ущербу, ни превентивными.

Напомним, ОБСЕ признала украинские выборы свободными и конкурентными, несмотря на ряд злоупотреблений на мажоритарных округах.

Несмотря на это, спецкоординатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Икка Канерва упомянул присутствие кандидатов-клонов, против которых было открыто 6 производств, а также добавил, что организация рекомендовала правительству сделать более прозрачной процедуру финансирования и отчетности партий.