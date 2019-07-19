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​Глава офиса Зеленского просил ГПУ инициировать арест активов Порошенко, - СМИ

Луценко и его заместитель Кизь отказались.

​Глава офиса Зеленского просил ГПУ инициировать арест активов Порошенко, - СМИ
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан просил генпрокурора Юрия Луценко инициировать арест активов бывшего президента Петра Порошенко, а также завода "Кузня на Рыбальском" (продан Сергею Тигипко) и телеканала "Прямой" (принадлежит Владимиру Макеенко).

Об этом пишет theBabel со ссылкой на источник в высшем руководстве ГПУ.

Этот же источник рассказал, что Луценко отказался , аргументировав тем, что "предыдущая власть тоже намекала ему, что неплохо было бы наложить арест на активы медиагруппы «1+1», и он отказался".

Луценко подтвердил, что часто общается с Богданом о состоянии уголовных производств.

"Часто ли говорю нет? Бывает", - сказал он.

Богдан якобы предлагал инициировать арест активов Порошенко и одному из заместителей генпрокурора Сергею Кизю. Тот также отказался, и теперь его кандидатуру не рассматривают на должность генпрокурора после избрания новой Верховной Рады.

Напомним, что Порошенко фигурирует более чем в десяти уголовных производств, открытых Государственным бюро расследования.

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