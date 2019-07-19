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Первый помощник Зеленского предлагает создать отель на Банковой

Шефир предлагает создать отель, который пользовался бы популярностью среди инсотранцев

Первый помощник Зеленского предлагает создать отель на Банковой
Фото: EPA/UPG

Первый помощник главы государства Сергей Шефир предложил создать отель в здании Офиса президента на Банковой.

Об этом Шефир рассказал в интервью LB.ua.

"Мы попросили (архитектора, - ред.) составить смету, прикинуть, где можно взять деньги, чтоб не из бюджета. Если получится найти такое финансирование, то, конечно, хотелось бы переехать в современный, открытый, прозрачный офис, а здание на Банковой отдать под музей. Хотя моя мечта - создать там пятизвездочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - сказал Шефир.

Напомним, 20 июня Администрация президента объявила о проведении ребрендинга и переезде в Украинский дом на Европейской площади. 

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