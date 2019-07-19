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Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на кого-то из политзаключенных в России

"Сенцов - это как пример".

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на кого-то из политзаключенных в России
Фото: president.com.ua

Украина готова в качестве первого шага по обмену пленными обменять руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Это намерение сегодня на встрече с журналистами подтвердил президент Владимир Зеленский, пишет агентство УНН.

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков - моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле, и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов - это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но, я имею в виду, это не разменная монета. Хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги - мы готовы", - заявил Президент.

Напомним, накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия может сделать шаг навстречу Украине, освободив Сенцова одновременно с освобождением в Украине Вышинского.

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