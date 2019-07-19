В Одессе во время агитационного концерта за Червоненко на сцену с дрона сбросили фаллоимитатор

В Одессе во время агитационного концерта за кандидата по 134 округу Евгения Червоненко на сцену в парке Горького сбросили с дрона фаллоимитатор.

Об этом пишет Думская.

Фото: Думская

Как сообщают очевидцы, сначала квадрокоптер летал возле сцены, но в разгаре концерта подлетел ближе и сбросил свой груз вниз.

Фото: Думская

Сообщается, что изначально Червоненко планировал устроить концерт на площади Деревянко. При монтаже сцены для него там изуродовали газон и повредили систему полива. После возмущения жителей района кандидат перенес свой концерт в парк Горького.

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