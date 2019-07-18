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Медведчук встретился с Путиным в Санкт-Петербурге

После презентации в Страсбурге "мирного плана" по Донбассу Медведчук отчитался президенту РФ.

Медведчук встретился с Путиным в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru

 В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

На сайте Кремля сообщается, что украинский политик прибыл к президенту России, чтобы "поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента", где Медведчук презентовал свой "мирный план"урегулирования ситуации на Донбассе, который предусматривает прямой диалог с боевиками.

В ответ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений".

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений для нас также является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ повторил свою тезу, что "полноценное урегулирование ситуации на Донбассе возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", - добавил он.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора президентом РФ Владимиром Путиным.

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