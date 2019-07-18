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Медведчук нам не нужен, - первый помощник Зеленского

Команда президента намера разработать законопроект об ограничениях для собственников медиа с бизнесом в РФ

Медведчук нам не нужен, - первый помощник Зеленского
Фото: Lb.ua

Офис президента не намерен использовать кума Владимира Путина Виктора Медведчука в переговорном процессе по обменну пленными с Россией.

Об этом в интервью LB.ua рассказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

"Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, дистанцироваться", - сказал Шефир.

Вместе с тем помощник президента не исключил, что Путин может передать украинских моряв именно Медведчуку.

По словам Шефира, команда президента видит угрозу в том, что соратник Медведчука Тарас Козак купил три украинских телеканала.

"Есть идея разработать законопроект о том, что медиа ресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России", - прокомментировал Шефир ситуацию в медиа.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Президент Владимир Зеленский назвал идею телемоста пиар-ходом.

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