​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
ГлавнаяПолитика

ГБР открыло дело о махинациях с гособлигациями, к которым могут быть причастны депутаты Рады

Сумма убытков оценивается в десятки миллионов долларов.

ГБР открыло дело о махинациях с гособлигациями, к которым могут быть причастны депутаты Рады
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований начало производство по факту махинаций с облигациями госзайма, к которым могут быть причастны депутаты Верховной Рады.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при участии президента Владимира Зеленского.

"У нас есть информация о разворовывании и злоупотреблениях при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительными данными, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме причастны в том числе народные депутаты Украины. Все пока находится в начальной стадии, разработке", - сказал он.

Труба пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Напомним, что уже несколько лет в Украине расследуется дело о махинациях с ОВГЗ при Януковиче. В Генпрокуратуре заявляли, что бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов активно скупал украинские облигации и по состоянию на 2015 год держал более $1 млрд в ОВГЗ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также