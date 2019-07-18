ГБР открыло дело о махинациях с гособлигациями, к которым могут быть причастны депутаты Рады

Государственное бюро расследований начало производство по факту махинаций с облигациями госзайма, к которым могут быть причастны депутаты Верховной Рады.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при участии президента Владимира Зеленского.

"У нас есть информация о разворовывании и злоупотреблениях при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительными данными, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме причастны в том числе народные депутаты Украины. Все пока находится в начальной стадии, разработке", - сказал он.

Труба пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Напомним, что уже несколько лет в Украине расследуется дело о махинациях с ОВГЗ при Януковиче. В Генпрокуратуре заявляли, что бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов активно скупал украинские облигации и по состоянию на 2015 год держал более $1 млрд в ОВГЗ.