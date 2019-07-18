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Зеленский вернется в "Квартал" после президентства, - Шефир

"Я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - сказал Шефир о Зеленском.

Зеленский вернется в "Квартал" после президентства, - Шефир
Фото: Макс Требухов

Первый помощник главы государства Сергей Шефир считает, что Владимир Зеленский после президентства вернется к работе продюсера в "Квартале".

Об этом Шефир заявил в интервью LB.ua.

"В Офис президента перешло много людей, мы должны были кого-то оставить в бизнесе, ведь не навечно в политике. "Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас, не есть любимым делом, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью", - сказал Шефир.

Помощник президента добавил, что считает дни "когда вернется к работе".

"Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар", - отметил Шефир.

Он не смог уточнить, будет ли Зеленский актером после президентства.

"Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - добавил Шефир. 

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