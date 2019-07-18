Народный депутат Игорь Мосийчук снимает свою кандидатуру с досрочных парламентски выборов 21 июля по округу №94 (Киевская область).

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

"Я решил снять свою кандидатуру на 94-м округе на досрочных выборах. Это решение обусловлено очень многими вещами. Первое и, наверное, самое странное для вас - я не собирался участвовать в выборах на 94-м округе", - сказал Мосийчук, отметив, что после выхода из Радикальной партии он планировал участвовать в выборах на округе в Полтавской области.

"Но из-за того, что Радикальная партия на одном из округов выставила человека, которого я очень уважаю - Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я 148-й округ готовил под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать та же Радикальная партия, я решил не участвовать в выборах. Но на меня вышли жители Василькова и люди, которых я знаю не один год и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида", - добавил нардеп.

Он также заявил, что ему предлагали "мочить" другого кандидата по 94-му округу - Александра Дубинского. Также он заявил, что ему предлагали участвовать в антирекламе телеканала "1+1" и дискредитации других кандидатов.

Также, по словам Мосийчука, Ирина Наконечная, которая, как он заявил, работает в предвыборной кампании Кононенко, заплатила за него взнос при регистрации.

"Когда дело дошло до регистрации, я умышленно сказал Наконечной, что у меня нет денег для уплаты взноса за регистрацию. Тогда она, взяв деньги в штабе Кононенко, прибыла в филиал "Ощадбанка" и в присутствии моего юриста и моих помощников уплатила этот взнос, хоть он и был внесен. Этот факт был задокументирован", - рассказал политик.

Позже, как он заявил, на него "вышел" председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько.

"На третьей встрече лично Манько в присутствии Наконечной, своей и моей охраны сделал мне предложение: "Мы даем $20 тыс., после того как ты снимешься с выборов". Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду", - заявил Мосийчук.

Напомним, Мосийчук принял решение покинуть Радикальную партию Олега Ляшко в мае. Он принял такое решение из-за "серьезных разноглассий" и конфликтов в команде.