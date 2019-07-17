СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Информацию об этом 17 июля подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Радио Свобода.

В сообщении СБУ указывается, что сотрудники службы разоблачили в Кривом Роге должностных лиц "одного из публичных акционерных обществ" на противоправной деятельности по загрязнению окружающей среды.

"По предварительной информации, представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве. Также они систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны осуществлять измерения токсичных выбросов в атмосферу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению СБУ, следователи зарегистрировали уголовное производство по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

В пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" Радио Свобода сообщили, что предприятие располагает информацией о возбуждении дела из открытых источников, но официальной информации пока нет.

Впрочем, на комбинате заявляют, что все его производственные мощности работают "в соответствии с утвержденными экологическими нормативами, без превышения объема выбросов загрязняющих веществ". Там также отмечают, что "экоцид" - достаточно редкая статья Уголовного кодекса Украины.

"Насколько нам известно, до настоящего времени ни горно-металлургическое предприятие в Украине еще не обвиняли по статье 441, в "массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также осуществлении иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу". Хотя наше предприятие принципиально не отличается от других в области по технологиям производства железорудного концентрата, чугуна и стали, а также по степени воздействия на окружающую среду", - говорится в комментарии.

Согласно сообщению на сайте компании, "АрселорМиттал" является мировым лидером по производству стали.