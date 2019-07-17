ТКГ согласовала введение "хлебного перемирия" с 21 июля

Обмен пленными между ЛДНР и Украиной может состояться уже вначале осени.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющей, устойчивому и бессрочном прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 украинских граждан, которых Украина стремимся освободить.

"В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - добавила пресс-секретарь Леонида Кучмы.

По данным телеграм-канала Inside Donetsk, на заседании контактной группы в Минске согласован обмен пленными между Украиной и ЛДНР в формате "101/50".

Для согласования всех юридических моментов Украинская сторона попросила 6 недель. Таким образом, обмен пленными между ЛДНР и Украиной может состояться уже вначале осени.

Напомним, на заседании 2 июля ТКГ не согласовала введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных из-за позиции РФ.

16 июля сообщалось, что советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене заложниками в течение месяца.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. Позже в МИД РФ подтвердили, что переговоры об этом продолжаются.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.

16 июля омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова во время встречи, которая состоялась в Москве во вторник, обменялись списками удерживаемых лиц.