Зеленский сомневается, что депутаты придут на внеочередное заседание Рады 18 июля

Президент не уверен, что заседание состоится.

Президент Владимир Зеленский сомневается в том, что 18 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он заявил во время визита в Николаев, передают "Українськi Новини".

"Я не уверен, что они (депутаты, - ред.) придут", - сказал он.

Других деталей президент не сообщил.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив. Президент Зеленский попросил спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание 18 июля.

В мае Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского.Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению президента.

3 июня Зеленский внес в парламент законопроект о незаконном обогащении, 6 июня Рада отказалась его рассматривать. 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.