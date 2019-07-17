Минобороны хочет демилитаризовать крейсер "Украина" и поменять подрядчика строительства корветов

Министр обороны Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому демилитаризовать крейсер "Украина" и поменять подрядчика строительства корветов.

Это произошло во время посещения Зеленским Николаевского судостроительного завода.

Сначала Зеленскому показали недостроенную "Украина", работы на которой остановлены уже почти 20 лет.

Полторак сказал, что Минобороны этот корабль не нужен: на нем стоит устаревшее вооружение и оборудование, а обслуживание - слишком дорогое. По словам министра, одна заправка крейсера будет стоить около 30 млн гривен. Кроме того, задачи, которые может выполнять крейсер, не актуальны для Украины. Это сопровождение авиаударных групп, их поддержка и уничтожение вражеских целей в условиях океана.

"Его использование как крейсера мы считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность демилитаризации, чтобы установленное и еще пригодное оборудование мы смогли использовать для модернизации судов и кораблей, которые есть на вооружении", - сказал Полторак.

Вместо этого он предложил реанимировать проект создания корвета. Первый украинский корвет "Владимир Великий" был заложен на на Черноморском судостроительном заводе (николаевская верфь Smart Maritime Group) в 2010 году, но до сих пор не построен.

"Мы работаем над созданием корвета по стандартам НАТО", - рассказал министр обороны.

Полторак предложил закончить работы по свариванию корпуса на ЧСЗ, после чего перевезти этот корпус на государственный Николаевский судостроительный завод и достроить там.

По оценкам завода, проект "корвет" обеспечит работой до 1500 человек.

В перспективе, после строительства первого экземпляра, возможен поиск иностранного заказчика.

НСЗ входит в состав концерна "Укроборонпром". Вместе с Зеленским на предприятие приезжал член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия.