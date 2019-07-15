Суд отменил ликвиданию банка Клименко и обязал НБУ вернуть ему лицензию

Решение о ликвидации банка "Юнисон" было принято в июне 2018.

Окружной админсуд Киева 30 мая удовлетворил иск кипрских компаний "Интентост Системс ЛТД" и "Мелигант Групп ЛТД" (бывшие акционеры банка "Юнисон") и отменил решение НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон".

Суд обязал НБУ вернуть для банка "Юнисон" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, сообщает finbalance.

Суд пришел к выводу, что НБУ превысил свои полномочия, поскольку решение о ликвидации банка "Юнисон" было принято Нацбанком в период действия постановления Ржищевского горсуда Киевской области об обеспечении иска от 08.06.2018 (в деле №374/163/18 по иску ЧАО "Страховая компания "Юнисон Страхование" к банку "Юнисон", НБУ, ФГВФЛ о взыскании убытков), которым Нацбанку было запрещено принимать решения о ликвидации банка "Юнисон", отзыве его банковской лицензии, а также каким-либо образом использовать в работе постановление правления НБУ № 300/БТ от 28.04.2016 об отнесении банка "Юнисон" в категорию неплатежеспособных.

В ходе судебного процесса представитель НБУ указывал, что постановлением Ржищевского горсуда Киевской области от 16.07.2018 (а также постановлением Киевского апелляционного суда от 21.02.2019, - ред.) были отменены указанные меры обеспечения иска.

Однако Окружной админсуд отметил, что "наличие постановления об отмене мер обеспечения иска по делу №374/163/18 не опровергает факта принятия обжалуемого решения в период действия постановления о принятии мер обеспечения иска" (цитата).

Напомним, банк "Юнисон" связывали с семьей экс-главы Миндоходов Александра Клименко.

Напомним, что НБУ признал "Юнисон" неплатежеспособным в апреле 2016 года. Он стал вторым банком, закрытым из-за непрозрачной структуры собственности.

На момент банкротства акционерами ПАО "Банк "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из них не владела долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании был один конечный бенефициарный владелец - физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц были членами наблюдательного совета ПАО "Банк "Юнисон".

В сентябре 2018 Верховный Суд подтвердил решение Национального банка Украины о выводе с рынка непрозрачного банка "Юнисон".

18 июня 2018 НБУ по предложению ФГВФЛ принял решение о ликвидации банка "Юнисон".

По данным ФГВФЛ, на 1 января 2019 вкладчикам банка "Юнисон" в рамках гарантийной суммы были выплачены компенсации на 118,5 млн грн (99,6% запланированных выплат).