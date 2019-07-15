Местные налоги должны быть высокие

Ненадолго отвлечемся от СмартТемы и поговорим о налогах. Хотя, на самом деле, эти темы накрепко связаны.

Фото: dp.sfs.gov.ua

Итак, налоги.

И не простые, а местные. Несколько парадоксально прозвучит, но именно они влияют на качество нашей повседневной жизни. Сомневаетесь?

- жилищно-коммунальное хозяйство;

- дошкольное, школьное и внешкольное образование;

- здравоохранение;

- физкультура и спорт;

- культура;

- местный транспорт;

- благоустройство и дороги...

- и т.д. и т.п.

Короче говоря, всю жизнь, от роддома до кладбища, мы пользуемся муниципальными услугами (кстати, их удельный вес в нашей жизни намного превышает государственные). Очевидно, что они финансируются за счет местных налогов.

Но.

Речь, сейчас, не о прямой пропорции "выше налоги - больше услуг". Это очевидно!

1. Сомневаюсь, что кто-то испытывает удовольствие, оплачивая налоги. Однако местные платить морально легче. Просто снова просмотрите перечень того, что за их счет финансируется. Фактически, мы переводим деньги за услуги для нас самих. Мы видим реализацию этих денег. Нам легче повлиять на их распорядителя - он под рукой, а не в Киеве.

2. Уж если ты заплатил, то хочешь узнать - как их потратили? И чем больше заплатил - тем сильнее это желание. Кстати основной бюджетообразующий для громад налог - подоходный, за большинство жителей страны оплачивает работодатель. Его для нас, как для плательщиков, как бы нет. Переход на персональное декларирование и персональную его оплату вызовет настоящую революцию в сознании масс.

Нехитрый фокус-покус, который в странах развитого мира раскусили давно и активно этим пользуются. В консолидированном бюджете таких стран большая часть - местные.

Для общего развития - единый налог, плата за землю и налог на недвижимость - вот, в придачу к подоходному, бюджетообразующие налоги громад в нашей стране.

И что?

* Администрирование местных налогов - муниципалитетам. Они мотивированы на порядок сильнее налоговой.

* Персональное декларирование доходов граждан. Вот тогда мы по-настоящему захотим контролировать местную власть!

* И, конечно - Децентрализация! Большинство денег консолидированного бюджета страны должно расходоваться на базовом уровне.

Это - если радикально подходить.

У нас, правда, на "не радикально" нет времени.