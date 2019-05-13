Число миллионеров в Украине превысило 5 тысяч

В Украине выросло количество миллионеров. Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 27 процентов и составляет - 5143 человека (по состоянию на 02.05.2018 - 4063).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно налоговым декларациям, в ходе декларационной кампании задекларировано на 26 млрд. грн, или на 45 процентов больше, чем в прошлом году. В ГФС счиатют, что это свидетельствует о возросшей добросовестности налогоплательщиков.

Традиционно наибольшее количество миллионеров насчитывается в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, наибольшую часть, или 58 процентов составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 человек), лица в возрасте от 30 до 40 лет - 23 процента из общего количества (1171 человек), моложе 30 лет задекларировали 4 процента из общего количества лиц (211 человека).

"Наибольшее количество (70 процентов, или 3609 человек) миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Они больше декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы и т.д. ", - рассказал Александр Власов.

Тремя гражданами задекларированы полученные доходы в сумме более 1,0 млрд грн, из них одним лицом задекларирован доход свыше 10,0 млрд грн.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1,0 млрд. грн задекларированы жителем Киева. Более 100,0 млн. грн. к уплате задекларировали также два жителя Киева. От 5,0 до 100,0 млн. грн. отметили налоговые обязательства 14 человек, проживающих в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

"К нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн. грн. и согласован к уплате налог на доходы физических лиц в сумме 44 млн. грн. и военный сбор - 5 млн. грн.", - отметил и.о. главы ГФС.

Кроме того, значительное количество известных и звездных лиц учитываются как субъекты предпринимательской деятельности, применяющие упрощенную систему налогообложения. Так, более 127 млн. грн. дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности - а это более 6 млн. грн. поступлений единого налога.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

- Телевизионная ведущая - 158,8 млн. грн;

- Ведущий шоу-программ - 26,9 млн. грн;

- Певец - 11,8 млн. грн;

- Композитор (музыкант) - 3,2 млн. грн;

- Футболист - 26,2 млн. грн;

- Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн. грн;

- Еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн. грн.