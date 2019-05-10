Хозсуд Киева объединил пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владелца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и Приватбанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним, и запланировал рассмотрение этого дела на 20 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации в базе судебных решений, производство по одному из пяти дел, рассмотрение которого было назначено первым (на 10 мая), было открыто судьей Вадимом Босым 22 апреля текущего года.

"Исковые требования обоснованы наличием оснований для признания недействительным кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и… ПриватБанк, а также наличием оснований для признания недействительным договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016, заключенного между НБУ, Лицо_1 (И.Коломойский, - ред.) и ПриватБанком", - отмечаетсяв сообщении.

Рассмотрев иск, судья истребовал у ответчиков в срок до 8 мая оригиналы (для осмотра) и копии постановления правления НБУ №92/БТ от 25.02.2009 и кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и ПриватБанком, а также предложил ответчикам предоставить отзыв, все электронные и письменные доказательства, выводы экспертов и заявления свидетелей.

Начало рассмотрения других четырех подобных дел было также назначено на май, однако на более поздние даты.

Напомним, 2 мая суд подтвердил пять исков Коломойского к НБУ и Приватбанку. Сообщалось, что подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая и 23 мая.

Ранее украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.