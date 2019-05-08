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ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУ

Глава АМКУ подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях.

ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУ
Фото: glavcom.ua

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью и откровенной ложью заявления политиков относительно монополии ДТЭК через приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". По его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики. Об этом Терентьев заявил в видео-интервью Politeka, пишут "Українські новини".

"Приобретал только часть активов, связанных с деятельностью оператора системы распределения. То есть это исключительно сеть, которая никоим образом не занимается поставкой электрической энергии на территории Киевской области и на территории Одесской области. То есть монополизация в этом случае никакого рынка не происходит".

Глава АМКУ подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях. Их приобретение никоим образом не влияет на конкуренцию, ведь в этом сегменте ее нет и не может быть. Именно поэтому деятельность естественных монополий полностью контролируется соответствующими государственными органами, в частности, НКРЭКП через лицензионные условия.

"Что такое облэнерго или оператор системы распределения? Это сеть, которая находится в рамках определенной территориальной единицы. Этот бизнес является так называемой естественной монополией. То есть нет экономического смысла дублировать создание новой повторной сети распределения газа. Это регулируемый рынок, который находится в состоянии естественной монополии априорно, 100%, всегда. И приобретение одним субъектом дополнительной сети в другом регионе не приводит к созданию монополизации определенного национального рынка, поскольку эти рынки априорно территориальные, и они не должны плюсуваться один к другому", - подчеркнул он.

Приобретение естественных монополий как то облэнерго председатель АМКУ сравнил с приобретением лифта в соседнем доме. "В одном многоквартирном доме есть лифт и в другом многоквартирном доме есть лифт. Если один субъект приобрел один лифт и приобрел второй лифт, он не монополизировал лифты. Поскольку один лифт является определенным экономическим благом в пределах только одного дома. Так же и сети распределения".

По словам Юрия Терентьева, перед предоставлением соответствующего разрешения АМКУ опросил участников рынка, органы власти, общественные ассоциации и организации. Никто никаких возражений не высказал, за исключением одного письма от Андрея Геруса, Сергея Лещенко и Виктории Войцыцкой. Авторы усматривали в данном решении монополизацию рынка электроснабжения, однако ДТЭК вообще не покупал компании-поставщики.

"Если показать, о чем именно шла речь в этой концентрации, то становится очевидным, что это письмо является просто необоснованным политическим заявлением", - заявил Терентьев.

Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов разрешил группе ДТЭК купить "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Данные компании являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляющих деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЕКУ.

Предоставляя разрешение на концентрацию АМКУ положил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки - поставки и производство электроэнергии.

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