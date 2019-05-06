Компания "Мотор Сич" отменит рейс "Киев - Львов - Ужгород" с 10 мая (обновлено)

Запорожская компания "Мотор Сич" намерена отменить рейс "Киев - Львов - Ужгород" с 10 мая. Об этом сообщила представительница авиакомпании агентству "Украинские новости".

По данным системы бронирования, заказать билеты на вышеупомянутый рейс невозможно после 10 мая. В авиакомпании объяснили, что с этой даты рейс выполняться больше не будет.

Других подробностей представительница не рассказала. На вопрос о возможном возобновлении рейса в будущем она ответила, что "все возможно".

Рейсы по маршруту "Киев - Львов - Ужгород" осуществляются по пятницам. Самолет вылетает из Киева (международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского) в 10:00 и прибывает во Львов в 11:15. После этого он вылетает из Львова в 12:30 и прибывает в Ужгород в 13:00.

Обновление. Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал в Фейсбуке ситуацию с аэропортом и пообещал найти удобное решение и для авиакомпании, и для пассажиров.

"Взлет/посадка в аэропорту Ужгорода возможна только с заходом на территорию Словакии. Так произошло, потому что когда авиацию считали транспортом для богатых или вообще неперспективной, в другом торце взлетной полосы местные чиновники построили частные дома. Чудом не застроили всю полосу. Не успели... После вступления Словакии в ЕС и НАТО разрешение на заход в ее воздушное пространство регулируется уже не только двусторонними, но и этими международными структурами", - написал Омелян.

По его словам, для обеспечения регулярного авиасообщения Министерством инфраструктуры был проведен ряд переговоров - на уровне министерств транспорта, обороны, Госавиаслужбы, премьер-министров и президентов. В ближайшее время будет подписано окончательное соглашение.

"Со стороны авиакомпании «Мотор-Сич» абсолютно адекватные требования: коммерческая окупаемость рейсов, реклама этого направления. Поэтому, сейчас руководство области, города и аэропорта, а также депутаты, которые действительно болеют за родной край, приложат все усилия, чтобы выстроить эффективный механизм сотрудничества. Более того, найдут решение для удобных авиакомпании и пассажирам рейсов. И в этом мы им тоже помогаем", - добавил Омелян.

Напомним, авиакомпания "Мотор Сич" открыла рейс "Киев - Львов - Ужгород" с 15 марта 2019 года. Это был первый рейс аэропорта "Ужгород" после трехлетнего перерыва.

Причиной перерыва стало то, что 16 июня 2016 года истек срок действия межправительственного соглашения между Украиной и Словакией о передаче ответственности за обеспечение обслуживания воздушного движения и эксплуатацию аэропорта Ужгород. Дело в том, что аэропорт "Ужгород" расположен в непосредственной близости к словацкой границе - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии.