Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с Приватбанком

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко поблагодарил Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост. Лагард, в свою очередь, отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы.

В то же время, директор МВФ выразила обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов по поводу денационализации Приватбанка, что, по ее словам, может поставить под угрозу финансовую стабильность страны.

Лагард также подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.

Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений последних пяти лет.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. Убытки Приватбанка, связанные с предыдущими владельцами, к началу 2019 года достигли 209,453 млрд гривен.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте. 19 апреля этот же суд же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

После этого Коломойский подал еще пять исков по Приватбанку.