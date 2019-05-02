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Коболев расценил заявление Путина о транзите газа как начало переговоров

Стороны будут должны прийти к соглашению, основанному на европейских правилах.

Коболев расценил заявление Путина о транзите газа как начало переговоров
Андрей Коболев
Фото: yes-ukraine.org

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил сделанное 27 апреля в Пекине заявление президента РФ Владимира Путина об угрозе газоснабжению Украины без российского транзита как начало ведения переговоров.

Об этом он написал в Facebook.

"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент из далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - отметил Коболев.

Он напомнил, что российский "Газпром" не успевает запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года. В связи с этим стороны будут должны прийти к соглашению, основанному на европейских правилах.

"Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал глава "Нафтогаза", добавив, что работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.

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