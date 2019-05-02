Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница

После ее возвращения можно будет продолжить поиски "общего".

Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией из общего осталась только граница.

Об этом говорится в его фейсбуке в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о едином народе украинцев и россиян.

"Долго думал по поводу «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего»", - заявил Зеленский.

Он считает, что после возвращения Украине контроля на всей протяженности границы можно будет продолжить поиски "общего".

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами. И «братскими» такие отношения точно называть нельзя", - заявил избранный президент Украины.

Зеленский также прокомментировал решение НТВ показать старое шоу с ним в качестве ведущего.

"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным Президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - написал он.

Напомним, 29 апреля Путин назвал очередной раз назвал украинцев и россиян одним народом и заявил о необходимости общего гражданства.