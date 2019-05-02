​Как правильно обещать музеям

Поэтому я решил заранее составить небольшую памятку для тех, кто будет готовить поздравления музеям от руководителей государства. Чтобы они обещали правильно.

Слушать из года в год этот пафос и обещания, о которых напрочь забудут уже на следующий день, просто неинтересно. Ничего, кроме раздражения, этот набор букв не вызывает.

18 мая (с учетом праздников – очень скоро) – будет отмечаться Международный день музеев . По традиции в этот день официальные лица публикуют разного рода заявления, представляющие собой рандомную комбинацию фраз про непересічну роль музеїв, цих скарбниць буття українського народу, і наш обов’язок їх зберегти для прийдешніх поколінь. А также клятв «расширить, углубить, сделать приоритетом».

Фото: facebook.com/ofam.od.ua

1. Что должен обещать Парубий

Тут всё просто. Поскольку ситуация без преувеличения чудовищна.

Дело в том, что 18 апреля 2018 г. (т.е., больше года назад) в Верховной Раде состоялись парламентские слушания на тему «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні». На слушаниях обсуждалась, в том числе, музейная проблематика. По итогам слушаний были подготовлены достаточно содержательные рекомендации. Они не являются панацеей, но в парламентско-президентской республике должны были бы стать руководством к действию для органов власти и местного самоуправления.

Нюанс в том, что данные рекомендации до сих пор (!) не утверждены постановлением ВРУ. Год прошел, год! Проект этого постановления семнадцать раз… нет, вот так - СЕМНАДЦАТЬ РАЗ (!!!) - включался в повестку дня, но НИ РАЗУ не рассматривался. Последний раз, кстати, его включили 25 апреля, когда принимался закон о функционировании украинского языка как государственного.

Т.е., в парламенте разработали лекарство, дабы уврачевать часть музейных проблем. Но с особым цинизмом уже год это лекарство пациенту не дают. Очевидно, втайне надеясь, что он тихонечко загнётся. Цензурных объяснений данное обстоятельство не имеет.

Ряд позиций, которые содержатся в рекомендациях, уже устарели. Например, Кабинет министров должен был «розробити та затвердити заходи з проведення в Україні Року Культурної Спадщини в Європі», который отмечался в 2018 г. и уже закончился. В других пунктах предписывалось начать финансирования ряда бюджетных программ с 1 января 2019 г., что уже не случилось. И так далее.

Несмотря на это, большая часть рекомендаций по-прежнему остаётся актуальной. Их необходимо утвердить, что займёт 15 минут максимум.

Пока же очень смешно читать заявления министра культуры Евгения Нищука о том, что «сохранение культурного наследия – это вопрос национальной безопасности». Это действительно должно быть так, но 17 бесплодных включений в повестку дня – прямое доказательство обратного.

ВРУ и Минкульт регулярно посылают обществу красноречивые сигналы, что музеи и памятники – есть нечто непотребное. В парламенте отсутствует маломальское лобби, способное продвигать необходимые для музеев решения.

Поэтому уважаемый Андрей Парубий к Дню музеев должен пообещать только одно: пока не будут утверждены рекомендации слушаний по культурному наследию, он не внесёт на рассмотрение парламента решение о назначении дня инаугурации нового президента. Согласитесь, это будет стильно. Тогда все поверят, что музеи – это действительно приоритет для государства.

Пленарная неделя начинается 13 мая. Вопрос с рекомендациями по культурному наследию элементарно утрясти на согласительном совете и 14-16 мая проголосовать. Если это не будет сделано, любые «поздравления» будут выглядеть как циничное издевательство.

2. Что должен обещать Гройсман

Тут также всё просто. Гройсман должен обещать защиту и деньги. Но не в лоб, а с учетом контекста.

Фото: Facebook / Музей образотворчого мистецтва ім. Й Д. Буханчука Музей в Кмитові

Музейной проблемой №1 для Украины становится выживание музейной сети в условиях децентрализации. Поскольку Гройсман – общепризнанный отец и мать децентрализации в одном лице, данный вопрос имеет к нему прямое отношение.

С музеями национальной категории, которые финансируются по линии Минкульта, более-менее понятно – тут всё решается через расстановку приоритетов в госбюджете. А вот относительно музеев областного уровня и ниже нужны очень чёткие сигналы.

Во-первых, премьер-министр должен заставить Минкульт утвердить актуальные социальные нормативы обеспечения граждан музеями (напомню, аналогичные нормативы по библиотекам были утверждены Кабмином в феврале, но по закону «Про музеї та музейну справу» относительно музеев нормативы определяет Минкульт). Звучит как анахронизм, но это требование законодательства. Этот маленький инструмент хоть в какой-то мере позволит бить по рукам деятелей, собирающихся беспардонно «оптимизировать» музейную сеть.

Во-вторых, Гройсман должен прямым текстом сказать: товарищи губернаторы, мэры и главы ОТГ, немедленно потратьте деньги на музеи! Потому что децентрализация серьёзно пополнила местные кубышки. Однако фантазии местного руководства хватает, преимущественно, на строительство дорог, укладку плитки и рассадку туй в самых неожиданных местах (что бесит самого Гройсмана). Плюс складирование денег на депозиты.

Между тем эти средства вполне могут быть направлены на приведение в надлежащий вид музейных зданий (в первую очередь – фондов) и реэкспозицию. Потому что сейчас в районных музеях от Ужгорода до Северодонецка мы видим одинаковую линейку витрин времен развитого социализма: бивень местного мамонта – немножко археологии - борьба с национально-культурным гнётом на протяжении веков – Декрет о мире и Декрет о земле – Война – провозглашение Независимости (флаг, текст гимна, портрет актуального президента). Если последнюю витрину, в который сейчас начнут менять Порошенко на Зеленского, изъять, не всегда понятно, в музее какой страны ты находишься.

Чтобы призыв к региональным элитам был подкреплён делом, Гройсман мог бы выделить в рамках ДФРР отдельный приоритет «культурное наследие» (это полностью соответствует нормам Государственной стратегии регионального развития). Через ДФРР государство могло бы (со)финансировать проекты модернизации региональных и локальных музеев. И это стало бы одной из опций, по которой оценивают эффективность региональной власти в соответствующем рейтинге. И наказывают, если эффективность низкая (согласитесь, выговор губернатору с формулировкой «не заботился о музеях» будет выглядеть очень пикантно).

В-третьих, Кабмин должен усилием воли решить вопрос с оплатой труда в региональных музеях. Весь абсурд текущего положения недавно описали коллеги из Одесского художественного музея (но такая ситуация повсеместно!).

Суть в том, что зарплата музейных работников привязана к тарифной сетке. Ввиду чего должностной оклад, например, научных сотрудников ниже, чем минимальная (!) зарплата в стране. Для молодых музейщиков – это порядка 2800-3200 грн. в зависимости от категории музея. С помощью различных ухищрений (премий, надбавок) музеи дотягивают эти зарплаты до уровня минимальных – 4173 грн. (минус налоги и отчисления). В итоге, дворники, охрана, музейные смотрители и научные сотрудники получают одинаковую (!) мизерную зарплату на уровне $130-150 в месяц. Для квалифицированных и материально ответственных лиц зарплата «взлетает» до $200 в месяц. В таких условиях что-то говорить о «самоотдаче», «притоке молодых кадров», «модернизации» и т.д. даже как-то странно.

Поскольку Гройсман лучше всех в Украине умеет поднимать зарплаты, ему и карты в руки. Музейных работников сравнительно мало (на порядок меньше, чем, например, учителей или военных). Поэтому вполне допустимо принять адресное решение либо по коррекции тарифных разрядов, либо по установлению дополнительных надбавок (что, наверное, реалистичнее). Это то, что правительство может сделать своей Постановой относительно безболезненно и в кратчайшие сроки (скажем, с 1 июля).

Такое повышение, вместе с более активным задействованием ресурсов от децентрализации, даст возможность музейщикам заниматься своим делом, а не думать о поиске пропитания. Эффект для страны будет заметен очень быстро.

3. Что должен обещать Зеленский

Тут сложнее. Потому что президент за тактические вопросы в сфере культуры не отвечает, а должен выполнять функцию визионера, указывающего стратегическое направление. Но по состоянию на сейчас я понятия не имею, что думает Зеленский и его «команда» о культурном наследии и музеях.

Фото: stedleyart.com

Поэтому визионирование оставим на потом. Достаточно, если он пообещает несколько конкретных вещей.

Во-первых, построить Музей Майдана. Команда музея уже много сделала, но этому музею не помешал бы патронат президента. Потому что желающих похоронить данный проект «ввиду неактуальности» будет предостаточно.

Во-вторых, завершить строительство второй очереди Мемориала жертв Голодомора. Тут понадобится патронат другого рода. Команда музея отработает безупречно, в этом я не сомневаюсь. А вот группа лиц, которая занимается непосредственно строительством, должна чувствовать внимание, в первую очередь, к тому, как и на что тратятся бюджетные средства. Этот проект должен быть прозрачным в финансовом плане.

В-третьих, в музейном деле есть сферы, где потребуется настоящее лидерства со стороны президента.

Например, в Украине нет ни одного научно-технического музея, который бы соответствовал уровню страны. Ни одного. Музей в КПИ стараниями Натальи Владимировны Писаревской и её коллектива выглядит очень достойно, но Украина как всё ещё космическая, почти авиационная и остаточно высоконаучная держава должна иметь более внушительное подтверждение этих статусов.

Это действительно важно, потому что время уходит. Плюс научно-технические музеи пользуются бешеной популярностью. Собрать новый Лувр Украина точно не сможет, а вот построить научно-технический музей европейского уровня и привлечь этим гостей – вполне. Это долгоиграющий проект президентского уровня.

Если говорить о системных проблемах, которые может вытянуть первое лицо – это реставрация. Потому что это также долгоиграющая тема, которая не принесёт сиюминутного видимого результата. Из-за чего ей никто не хочет заниматься.

Нужны последовательные усилия для развития инфраструктуры реставрации – от подготовки кадров до соответствующего оборудования и минимально необходимого финансирования. Что сейчас? Реставраторов критически мало для тех потребностей, которые есть в Украине. Более того, они же как врачи – имеют узкую специализацию. По некоторым важным специализациям в Украине нет вообще ни одного реставратора. Если сейчас начать заниматься этой проблемой, то к завершению каденции будет результат.

Особняком стоит вопрос Украинского культурного фонда. Сейчас данный фонд возглавляет первая леди Марина Порошенко. Не ошибусь, если скажу, что к ней в украинском обществе на порядок меньше претензий, чем к президенту. Наоборот – уровень симпатии достаточно высокий. Но пока неясно – захочет ли Марина Анатольевна и дальше курировать фонд (ведь Петр Алексеевич из политики никуда не денется), либо передаст должность новой первой леди, в чем есть определённая логика …

Как видим – вопросов немало. Это лишь то, что лежит на поверхности и вполне может быть озвучено нашими вождями в поздравлениях по случаю Дня музеев.

Что касается музейного сообщества – то к 18 мая должна быть обнародована более детальная «музейная повестка», вокруг которой музеи попробуют объединиться для защиты своих интересов.