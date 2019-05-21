Конкурентная зарплата музейных работников как инвестиция в общество

Меряться «унижением» не очень приятно, но с точки зрения размера зарплаты одним из самых «унизительных» видов деятельности является работа в музее. Особенно – в музее или заповеднике, не имеющем статуса национального.
Немного статистики.
По данным Укрстата за 2017 г., в Украине насчитывалось 576 музеев, 48 имели статус национальных. Т.е., целевая группа – порядка 520 учреждений областного, городского и районного уровня.
Согласно той же статистике, в музеях работало более 12 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. – это научные сотрудники. Причем 1000 научных сотрудников сконцентрированы в Киеве.
Если навскидку вычесть работников национальных музеев, то получится порядка 9 тыс. человек, о которых должна идти речь в первую очередь. В масштабах страны – это мизер.
Размер средней зарплаты по стране в марте 2019 г. составлял 10 237 грн. При этом работники библиотек, музеев, архивов и других учреждений культуры получали в среднем 7046 грн., или 68,8% от средней зарплаты по отраслям (т.е., почти на треть меньше).
Мы попросили коллег из музеев разных регионов поделиться сокровенным – данными о зарплатах и премиях. Вывод: реальный диапазон средней зарплаты в регионах «на руки» - от 4 до 5,5 тыс., если нет каких-то особых заслуг (большого стажа, научной степени или почетного звания…).
Пример Одесского художественного музея, где научных сотрудников, дворников и сторожей вынуждены нанимать на одинаковую – минимальную – зарплату, уже неоднократно упоминался. Подобная ситуация – чуть лучше-чуть хуже – повсеместно. За исключением национальных музеев и заповедников, где зарплаты могут быть в 2-4 раза выше.
Итого. Музейные работники в регионах получают очень мало. Но и их самих очень мало. Значительно меньше, чем учителей, врачей или военных. Поэтому адресное повышение зарплат сотрудникам музеев и заповедников – не выглядит как нечто невыполнимое.
Если власть нашла средства, чтобы в течение 3 лет в 2 раза (!) повысить зарплаты для 440 тыс. учителей, то с музеями и подавно должна разобраться.
Потому что собирать, хранить, изучать и популяризировать культурное наследие нации должен квалифицированный и мотивированный персонал. Иначе быть беде.
Нищенскими зарплатами государство программирует отрицательный отбор кадров. Даже самый инициативный и внутренне мотивированный сотрудник, столкнувшись с откровенной нищетой, будет вынужден направлять свою энергию на поиск пропитания, а не на профессиональный рост или качественно взаимодействие с громадой. Или в какой-то момент просто уйдёт туда, где его труд оценят по достоинству.
Если мы говорим о региональных музеях, то решить проблему музейных зарплат вполне возможно за счет ресурсов, которые уже появились на местах в результате децентрализации. Осталось самое сложное – расставить приоритеты, убедить местное начальство потратить эти деньги именно на музеи.
Для того, чтобы оценить потенциал этой идеи, давайте снова посмотрим на цифры.
К примеру, бюджет города Харькова в 2019 г. – 12,8 млрд. грн. В подчинении города находятся Харьковский литературный музей и Музей выдающихся харьковчан им.К.Шульженко. На музейные цели и выставки город собирается потратить 6,5 млн. грн. В структуре расходов оплата труда составляет 2,9 млн. грн.
Областной бюджет – 13,4 млрд. грн. В управлении области находятся 4 музея: Национальный музей Г.Сковороды, Харьковский исторический музей, Харьковский художественный музей и Художественно-мемориальный музей И.Репина. На музеи область предусмотрела 40,1 млн. грн., в т.ч., оплата труда – 17,76 млн. грн.
Смотрим на другой важный регион – Одессу.
Бюджет города Одессы – 11,05 млрд. грн. Областной бюджет такого же порядка - 11,7 млрд. грн.
В областном подчинении находится 5 музеев: историко-краеведческий, литературный, художественный, западного и восточного искусства, а также Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья. На обеспечение деятельности музеев и выставок область собирается потратить 46,7 млн. грн. Оплата труда составляет 30,9 млн. грн.
В подчинении города Одессы обозначены Муниципальный музей личных коллекций им. В.Блещунова и Музей-квартира Л.Утёсова. На музеи и выставки Одесса собирается потратить 3,75 млн. грн. В т.ч., оплата труда составит 2,6 млн. грн.
Посмотрим на сравнительно небогатый регион – Житомирскую область.
Областной бюджет – 7,8 млрд. грн. На балансе области – краеведческий музей, литературный музей, Музей космонавтики им.С.П.Королёва и Кмитовский музей изобразительного искусства им. И.Буханчука. Затраты на музеи и выставки в областном музее – 22,9 млн., в том числе 12,3 млн. на зарплаты.
Сейчас мы не углубляемся: большие это музеи – или маленькие, много их – или мало. Просто соотнесём порядки цифр.
Невооруженным глазом видно, что затраты на музеи – это крохи.
Так, город Харьков потратит на музеи 0,05% своих доходов, а на зарплату музейщикам – 0,022%. Харьковская область – всего 0,3%, а на зарплаты – 0,13%.
Город Одесса раскошелится на 0,034%, потратив на зарплаты музейщикам 0,023% доходов. Одесская область заплатит музеям 0,4% доходов, а на зарплаты уйдёт 0,26%.
Житомирская область потратит на зарплаты музейщикам 0,16% доходов.
Т.е., музейные зарплаты находятся в рамках технической погрешности. Я не удивлюсь, если на моющие средства или на почтовые расходы местные власти тратят больше, чем на музейный персонал.
Можно ли при таких масштабах цифр найти деньги для увеличения музейных бюджетов? Технически – легко. Главная проблема – преодолеть ментальный барьер. Потому что, например, городская власть Харькова с гораздо большим удовольствием потратит деньги на какую-нибудь клумбу или эксклюзивную лавочку.
Ещё один «резерв» - контроль над расходованием бюджетных средств. В Харькове уже стал хрестоматийным пример, когда в начале 2019 года Харьковский зоопарк собирался купить фрукты и овощи для животных на 11 млн. грн., причем закупочные цены были завышены в 3-4 раза. Т.е., честно купив бананы для обезьян, можно сходу удвоить бюджеты музеям города.
Очевидно, что доходы регионов и городов отличаются, цифры будут другими, но порядок примерно такой же. О чем это говорит? О том, что как минимум городские и областные музеи могут претендовать на более высокие зарплаты уже сейчас!
По районным музеям ситуация отличается, ибо идёт процесс создания ОТГ, с которыми возникает масса нюансов. Но принцип неизменен: денег и там стало больше, однако на музеи их не тратят.
Как изменить эту ситуацию?
Я не будут повторять банальности о том, насколько музеи важны для общества и государства. Безусловно, многое зависит от качества их работы. Но если финансировать музеи в рамках технической погрешности, то и результат будет такой же.
Сейчас музейные зарплаты привязаны к тарифной сетке. Внести изменения в тарифную сетку – непростое и небыстрое занятие. Поэтому оптимальный путь такой.
Органы местной власти и самоуправления должны иметь простую и понятную формальную возможность платить музейным сотрудникам любую зарплату в рамках ФОТ, свободно устанавливая местные надбавки. Теоретически они и сейчас могут что-то такое сами придумать. Но желательно для единообразия спустить им четкие рекомендации – с помощью принятия закона или постановления КМУ. И вербально мотивировать местное начальство позаботиться о людях.
В качестве дополнительной мотивации Кабмин через ДФРР мог бы адресно выделить какой-то ресурс на модернизацию музеев, чтобы финансировать капитальные расходы в тех регионах, где местное начальство платит нормальные зарплаты. Потому что под какие-то разовые акции музеи могут найти донора или получить грант в Украинском культурном фонде (уже получают). А вот институциональные расходы – это вопрос государственного и коммунального бюджета. Более того – так во всех уважающих себя странах.
Я убеждён, что эти затраты (которые даже после увеличения в разы останутся копеечными) окупятся очень быстро и сторицей. Потому что активный музей способен преобразовать пространство вокруг себя.
По сути – это не расходы, это инвестиции, которые повышают качество жизни громады. Вот и посмотрим, захотят ли решить эту проблему, потому что разумных отговорок – почему этого сделать нельзя – не существует.