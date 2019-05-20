20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента в Верховной Раде Украины. Без особого пафоса, но в торжественной обстановке. И не без «нехороших знаков», которые сопровождают уже не первую присягу главы государства. Подробности – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Левин

На подходе

Киевлян за два дня до даты присяги предупредили о перекрытии для транспорта в столице фактически всех центральных и прилегающих улиц. Хотя, как мы помним, команда нового президента обещала, что не будет продолжать традиции предшественников, когда из-за президентского кортежа простые смертные вынуждены томиться в долгих пробках. Впрочем, стоит признать, что коллапса на дорогах не случилось. Да и сам президент пешком пришёл в Раду, благо, живет Владимир Зеленский совсем рядом.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Макс Требухов

Его сторонники, собравшиеся за специальными ограждениями в Мариинском парке, наблюдали за происходящим с больших экранов. Людей, стоит признать, пришло немного, но группа поддержки образовалась весьма пестрой – были и молодые студенты с национальными флагами на плечах, и женщины преклонных лет, говорящие на русском.

Не обошлось и без привычных для любых уличных акций «ряженых». Мужчина в рясе и с партийными наклейками штаба Зе на головном уборе, держа в руках табличку с надписью: «Вова, ты – Кобзарь, ты воскрес, мир – наша песня», рассказывал о необходимости встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном «для получения ядерных боеголовок».

Фото: Анна Стешенко

Ажиотаж на площади вызвало появление коллег Зеленского по «95 кварталу». Евгений Кошевой со смехом утверждал, что в команде «ещё не нашли замену» Владимиру Александровичу. А Мика Фаталов откровенничал, что «сегодня на седьмом небе от счастья» и уверен в успехе нового президента, ведь «он всегда был порядочным человеком».

Фото: Макс Левин

Фото: Анна Стешенко

В самом Мариинском дворце, который не так давно отреставрировали, сделав резиденций главы государства ещё при Петре Порошенко, шли последние приготовления. На плацу репетировал военный оркестр. А почетный караул – приветствие президента.

Напротив главного входа в Раду в самый последний момент под контролем самого главы УГО Валерия Гелетея разложили красную парадную дорожку. Сотрудники Рады прямо на брусчатку под ковёр клеили специальные ленты – во избежание скольжения.

Фото: Анна Стешенко

В «святая святых»

Одними из первых среди почетных гостей прибыли глава ПЦУ митрополит Епифаний и бывший глава УПЦ КП Филарет. Предстоятель Православной церкви Украины охотно общался с журналистами, спокойно реагируя на вопросы о появлении в зале парламента Филарета в свете последнего конфликта между ними.

«Это хороший знак, что все представители церкви пришли на такое важное событие», – утверждал он, назвав Филарета «моральным авторитетом, который сделал многое для установления независимой поместной церкви».

Фото: стоп-кадр

Сам же бывший митрополит Киевский Филарет от комментариев отказался. Как и глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий, появившийся в сопровождении одного из лидеров «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

Также на инаугурацию пришли представители еврейской и мусульманской религиозных общин. С ними же в ложе, где обычно работают помощники депутатов, были и члены команды нового президента, включая Дмитрия Разумкова.

Как рассказал источник LB.ua в Аппарате Верховной Рады, все организационные вопросы непосредственно в парламенте «решались нон-стоп двое суток».

«В воскресенье, в 20-00 у нас была генеральная репетиция, на которую приехал лично Зеленский. Честно говоря, мы были несколько удивлены. Ведь в зале было не так много людей, но и это явно смущало его (Зеленского, – А.С.). Все заметили его каменное лицо. Он был как не в своей тарелке. Посмотрим, что будет сегодня», – рассказывал наш собеседник в Аппарате ВР.

Фото: пресс-служба президента

На уточняющий вопрос о причинах установки дополнительного подиума возле трибуны, сотрудник Рады с улыбкой отметил:

«Ну, это точно была не наша инициатива. Но подиум «для роста» есть», – продолжал он.

«Вчера вступительное слово и обращение к Раде он не репетировал. Но текст мы уже получили», – многозначительно добавил член Аппарата.

Поэтому, очевидно, все позже сказанное новым президентом, вплоть до объявления о роспуске ВР, для руководства парламента уж точно не было неожиданностью.

Знаки

Владимир Александрович, похоже, и в день своей присяги решил рушить привычные «фишки» сакрализации власти. Отказавшись от привычного подвоза к Раде на бронированном мерседесе, в сопровождении охраны и дерзким шагом, приветствуя людей за руки, он зашёл в Раду, где началась долгожданная кульминация.

Фото: Макс Требухов

Но в украинской политике, как показывает практика, не последнюю роль играют предрассудки и суеверия. Все хорошо помнят, как «неожиданно» закрылись двери в парламент прямо перед лицом Виктора Януковича. Все пять лет Петру Порошенко его недоброжелатели то и дело вспоминали упавшего в обморок молодого парня из почетного караула, уронившего на пол оружие.

Фото: Макс Требухов

У Владимира Александровича в этом плане со знаками тоже «все в порядке». Как рассказал LB.ua один из народных депутатов, когда спикер Андрей Парубий в течение десяти минут представлял всех почетных гостей в зале (президенты Грузии, Эстонии, Литвы, Венгрии, вице-президенты и вице-премьеры стран ЕС, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и другие), а также дипломатов, новый президент стоял за закрытыми дверями возле входа в зал, переминаясь с ноги на ногу. «Янукович в своё время тоже ждал под дверью, пока на то время спикер Владимир Литвин зачитывал длинный список гостей. Сегодня была та же история. Сами понимаете, что это за символ», – полагает парламентарий со стажем в несколько созывов.

Фото: пресс-служба президента

Под куполом кроме депутатов из всех фракций присутствовали президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Люди на площади недовольно скандировали, когда Парубий назвал фамилию Порошенко. А вот в зале ситуация была противоположная — большая часть депутатского корпуса встала с мест, аплодируя Петру Алексеевичу.

Фото: пресс-служба президента

К присяге шестого президента впервые за всю историю привели две женщины: главы ЦИК и Конституционного суда.

Сама процедура вручения знаков власти президента прошла также не без конфузов. Так, удостоверение президента после передачи Зеленским военному почетного караула упало с красной праздничной подушки на пол. Депутаты фракции «Самопомощь», рядом с сектором которой и произошёл инцидент, не растерялись, быстро подняв его и водрузив вновь на «бархатку» явно сконфуженного военного.

На этом «знаки» не закончились. После передачи печати Зеленский поднял ее над собой, а особо внимательные заметили «перевёрнутый герб» на ней.

Фото: EPA/UPG

Своё выступление новый президент начал с пересказа разговора со своим шестилетним сыном, который после выборов пришёл к нему с вопросом: «Я слышал в новостях, что Зеленский избран президентом. Это значит, что и я теперь президент?», – передал он слова сына, добавив, что изначально воспринял это как шутку. Но шутки, слова ради закончились, и с этого дня «каждый из нас – президент и несет ответственность за страну, которую мы оставляем детям».

Заметно нервничая, делая паузы и заминки, оставшуюся часть речи Владимир Зеленский читал с листка.

Фото: EPA/UPG

«Европейская страна начинается с каждого. Европа – не где-то там, а начинается здесь... И это наша общая мечта, но есть у нас и общая боль – каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем себя, каждый из нас – переселенец, каждый – заробитчанин... Но мы все это преодолеем потому, что мы все украинцы», – заявил он.

Все время, пока глава государства выступал, напротив него одиноко стоял среди сидевших коллег, Олег Ляшко. Глава «Радикалов» не скрывал язвительных ухмылок, неодобрительно покачивая головой после каждой заминки или оговорки в названиях городов. После перехода президента на русский язык, когда он заявил о срочной необходимости вернуть всех наших пленных и политических заключённых, Олег Ляшко выкрикнул: «Так они и на украинском понимают!». А некоторые другие депутаты подхватили это, требуя от Зеленского выступать на украинском.

В ответ Владимир Зеленский призвал «не заниматься опять этим, не раскалывать опять страну».

Фото: EPA/UPG

Далее последовал пассаж о том, что «украинцев 65 млн». «Да, не удивляйтесь. Нас 65 млн... Всех украинцев, которые живут по всему миру... И я обращаюсь ко всем ним. Я с радостью дам всем украинцам гражданство, чтобы они сюда вернулись. Сувениров везти не надо, везите нам опыт... Это наша национальная идея – объединиться в нашем разнообразии», – предложил он.

«Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне, швейцарцами в умении счастливо жить вместе... Чтобы не было войны, я готов на все, не теряя наши территории... Не мы начали эту войну, но есть возможность ее завершить... Наше первое задание – остановка огня на Донбассе», – после чего последовали ещё одни продолжительнее овации зала и депутаты первый раз встали со своих мест в полном составе.

«Я без колебаний готов потерять свой пост, только чтобы начался мир... Вернуть все наши территории и освободить их. Хотя как можно вернуть территории, если они и так наши... Я готов вести диалог с Россией только после возвращения всех наших заложников», – продолжал уже более уверено Зеленский.

Фото: пресс-служба президента

И тут довольно неожиданно для всех президент вспомнил слова Рональда Рейгана: «Правительство – это не решение проблем, а наша проблема». «Возьмите белые листочки и ручки, напишите заявления и освободите места для других, тех, кто что-то может сделать», – сказал он, повернувшись лицом к ложе Кабмина, где кроме премьера Владимира Гройсмана со всем составом правительства почему-то сидел и экс-глава Кабмина Арсений Яценюк.

На лицах министров, как и Гройсмана с Яценюком и вице-премьером Степаном Кубивым, читалось не просто недоумение, ведь по Конституции только парламент решает судьбу исполнительной ветви власти. А президент лишь предлагает Раде свои кандидатуры на пост главы МИД, обороны и премьера от коалиции. Гройсман на это просто развёл руками, а по залу посыпались недовольные возгласы.

Фото: Влад Мусиенко

Взяв темп, Зеленский попросил всех, чтобы его портрет не висел в кабинетах. А дальше настала очередь парламента, которому, напомним, накануне Зеленский пообещал «проблемы».

«Все украинцы хотят не слов, а действий. Итак, уважаемые народные депутаты!», – уже бодро и с улыбкой продолжил Владимир Александрович, а депутатский состав в ответ начал откровенно и громко смеяться в предвкушении заявлении о роспуске.

«Вы назначили инаугурацию на понедельник, значит, вечеринок не будет сегодня и мы поработаем! У вас есть два месяца, чтобы принять законы и отменить неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и избирательный кодекс с открытыми списками!», – предложил он, на что депутаты в третий раз встали, чтобы вновь аплодировать стоя.

Фото: Влад Мусиенко

Также Зеленский потребовал от Рады уволить глав СБУ и ГПУ.

«У вас для этого всего лишь два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали. Это неплохие баллы на досрочные выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва!», – заявил напоследок Зеленский.

После чего Андрей Парубий из президиума поблагодарил нового президента, саркастически добавив в конце: «Було весело!». Опешивший Зеленский пытался что-то сказать в микрофон, но его уже выключили. В итоге после этого, мягко говоря, недипломатичного комментария Парубия, под смех вперемешку с аплодисментами новый президент вышел из зала. Обернувшись один раз, чтобы сойтись дуэлью взглядами с Олегом Ляшко.

Фото: Влад Мусиенко

Затем празднование переместилось в Мариинский дворец. А депутаты стройными рядами поспешили по домам в раздумьях, как жить дальше.

«Никого не расстроило сильно заявление о роспуске. Многим действительно было весело, – признался в разговоре с LB.ua нардеп «Народного фронта» Леонид Емец. – Зеленский только заявил о роспуске, но Указа с формулировкой и основаниями мы ещё не видели. Хотя, вероятнее всего, там будет прописана норма об отсутствии коалиции... И даже, если будут обращения в суды с целью оспорить этот Указ, я не думаю, что процесс досрочных выборов уже можно остановить».