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Филарет пригласил митрополита Епифания на свое богослужение, "узнав о его недовольстве из СМИ"

Предстоятель Церкви не может быть "просто приглашенным", он должен совершать богослужение.

Филарет пригласил митрополита Епифания на свое богослужение, "узнав о его недовольстве из СМИ"
Фото: glavred.info

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний получил от патриарха Филарета приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии, запланированное на 14 мая, после того как информация о его неприглашении разошлась в средствах массовой информации (первоисточник: телеграмм-канал и фейсбук-страница шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной). Об этом стало известно из письма, которое имеется в распоряжении LB.ua.

Стоит отметить, что митрополиту Епифанию приглашение пришло также на бланке УПЦ КП, которая юридически не существует (документ о самоликвидации Филарет лично подписал 15 декабря 2018 года).

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы, после избрания вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, вы пытаетесь послужить литургию то в г. Днепре или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей Церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - говорится в частности в приглашении от имени Филарета.

"Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской Православной Церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - говорится также в тексте приглашения.

Однако, по канонам ПЦУ, Предстоятель Церкви не может быть «просто приглашенным» на богослужение, поскольку как первое лицо обязан непосредственно совершать литургию - самостоятельно или совместно с другими архиереями.Так, во время  вручения Томоса на Фанаре Вселенский Патриарх Варфоломей сослужил наравне даже с самыми младшими Предстоятелями Поместных церквей.

Напомним, в интервью LB.ua митрополит Епифаний подтвердил, что не получал приглашения на богослужение во Владимирском соборе 14 мая, хотя его получили другие архиереи, выходцы из Киевского патриархата, а также сказал, что  сам он в этот день планирует быть на Донбассе.

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