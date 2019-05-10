Фото: Макс Требухов

В Киеве активисты провели акцию-перфоманс "Do you remember?" в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который пять лет незаконно удерживается в России по сфабрикованному обвинению.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции собрались возле памятника Ярославу Мудрому на "Золотых Воротах" и прошли символическим шествием к 14 посольствам - стран-членов Совета Европы.

Активисты передали каждому посольству письма от украинских заложников Кремля и напомнили странам-членам Совета Европы, о том, что любой диалог с Владимиром Путиным надо начинать с вопроса освобождения Сенцова и других политзаключенных. Участники акции подчеркивают, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет 16-17 мая в Хельсинки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 10 мая, пять лет назад, в Симферополе арестовали режиссера Олега Сенцова. Позже его осудили по сфабрикованному обвинению. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере РФ - в Лабытнанги.

Согласно обвинительному заключению, по которому приговорили Сенцова и его товарища Александра Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов якобы создал в Крыму "террористическое сообщество", которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве. Участники сообщества совершили два "террористических акта" в Симферополе - поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, а Кольченко - к 10 годам.

Кроме него, по версии обвинения, в группу входили также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев (оба они были осуждены раньше особым порядком), а также Степан Цириль, Илья Зуйков, Энвер Асанов и Никита Боркин (последние четверо объявлены в розыск).