В ООН призвали политических лидеров Украины способствовать толерантности к ЛГБТ

"Власть должна быть примером в обеспечении уважения к правам всех людей".

Эксперт Организации объединенных наций по вопросам ЛГБТ Виктор Мадригаль-Борлоз призвал политических лидеров Украины к содействию толерантности и осуждении ненависти.

Об этом он заявил на брифинге по итогам своего визита в Киевскую, Львовскую и Харьковскую области, передает "112 Украина".

Мадригаль-Борлоз отметил, что в Украине сложилась ситуация, когда общественные взгляды на права людей ЛГБТ остаются пораженными стигмой, а представители государственной власти считают, что сексуальную ориентацию и гендерную идентичность не следует изучать или обсуждать. Т

"Сами ЛГБТ-лица считают, что сокрытие своей идентичности является залогом выживания", - добавил он.

По его словам, власть должна быть примером в обеспечении уважения к правам всех людей путем повышения уровня осведомленности, просвещения, диалога, расширения прав и возможностей.

Эксперт подчеркнул, что хотя он не обнаружил признаков грубого или массового насилия по отношению к отдельным представителям ЛГБТ-сообщества в Украине, но он выразил озабоченность тем, что право-радикальные группы прибегают к насилию и поощряют ненависть в отношении ЛГБТ-лиц, а также тем, что чиновники способствуют распространению стереотипов и дискриминации.

"Я также с сожалением констатирую роль группы церквей, которая активно работала над блокировкой законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-лиц. Для противодействия дезинформации и разрушения вредных мифов и стереотипов государству следует немедленно провести общенациональную просветительскую кампанию, которая будет способствовать пониманию и толерантности вместо ненависти и предвзятости", - заявил Мадригаль-Борлоз.

Эксперт призвал украинскую власть эффективно выполнить мероприятия, предусмотренные Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, согласно результатам опроса Института Горшенина, в Украине толерантность к представителям сексуальных меньшинств ниже, чем к уголовникам.