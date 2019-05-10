Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В ООН призвали политических лидеров Украины способствовать толерантности к ЛГБТ

"Власть должна быть примером в обеспечении уважения к правам всех людей".

В ООН призвали политических лидеров Украины способствовать толерантности к ЛГБТ
Фото: Макс Требухов

Эксперт Организации объединенных наций по вопросам ЛГБТ Виктор Мадригаль-Борлоз призвал политических лидеров Украины к содействию толерантности и осуждении ненависти.

Об этом он заявил на брифинге по итогам своего визита в Киевскую, Львовскую и Харьковскую области, передает "112 Украина".

Мадригаль-Борлоз отметил, что в Украине сложилась ситуация, когда общественные взгляды на права людей ЛГБТ остаются пораженными стигмой, а представители государственной власти считают, что сексуальную ориентацию и гендерную идентичность не следует изучать или обсуждать. Т

"Сами ЛГБТ-лица считают, что сокрытие своей идентичности является залогом выживания", - добавил он.

По его словам, власть должна быть примером в обеспечении уважения к правам всех людей путем повышения уровня осведомленности, просвещения, диалога, расширения прав и возможностей.

Эксперт подчеркнул, что хотя он не обнаружил признаков грубого или массового насилия по отношению к отдельным представителям ЛГБТ-сообщества в Украине, но он выразил озабоченность тем, что право-радикальные группы прибегают к насилию и поощряют ненависть в отношении ЛГБТ-лиц, а также тем, что чиновники способствуют распространению стереотипов и дискриминации.

"Я также с сожалением констатирую роль группы церквей, которая активно работала над блокировкой законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-лиц. Для противодействия дезинформации и разрушения вредных мифов и стереотипов государству следует немедленно провести общенациональную просветительскую кампанию, которая будет способствовать пониманию и толерантности вместо ненависти и предвзятости", - заявил Мадригаль-Борлоз.

Эксперт призвал украинскую власть эффективно выполнить мероприятия, предусмотренные Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, согласно результатам опроса Института Горшенина, в Украине толерантность к представителям сексуальных меньшинств ниже, чем к уголовникам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также